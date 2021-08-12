الان.. إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، ، مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن النتيجة تظهر بالدرجات على غرار السنوات الماضية، حيث يعرف الطالب النتيجة بالدرجات في كل مادة بجانب المجموع الكلى الحاصل عليه الطالب في المواد الدراسية والنتيجة بشكل عام.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه سيجري إعلان نتيجة الثانوية العامة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن مؤشرات النجاح لنتيجة الثانوية العامة 2021 مطمئنة ومقاربة للأعوام السابقة، وأن الاختلاف الموجود في توزيع الدرجات يعود لنسبة من حصلوا على أكثر من 90% أو نسبة من حصلوا على مجموع بين 80% لـ90% حاليا.

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