بعد تجديد الثقة.. الأزهرى يهنئ المفتى ويتمنى لدار الإفتاء استكمال نجاحاتها 

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم القرار رقم 339 لسنة 2021، قرر فيه مد خدمة فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية لمدة عام، وقد نُشر القرار فى الجريدة الرسمية للعمل به، كما أصدر قرارًا بتاريخ 10 أغسطس 2021 حمل رقم 338 لسنة 2021، باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.
وتقدم الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم بجزيل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، على ثقته الغالية وتمديد خدمته مفتيًا للجمهورية لمدة عام تبدأ فى 12 أغسطس 2021، كما توجه فضيلته بالشكر والعرفان إلى الرئيس على قراره باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.
وقال مفتى الجمهورية -فى بيان له: "هذا الدعم الكبير من الرئيس يمثل حافزًا كبيرًا وفرصة عظيمة لخدمة الوطن، والعمل على استكمال مسيرتنا فى تجديد الخطاب الإفتائى، وتحقيق الريادة الإفتائية ليس فى مصر فحسب بل فى العالم أجمع".
وأكد مفتى الجمهورية أن القرارات الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى تدل على مدى عنايته، بالمؤسسات الدينية المصرية، وسعيه الدائم إلى دفع مسيرة النجاح ودعمها؛ من أجل ضبط بوصلة الإفتاء، ومحاربة الفكر المتطرف وجماعات الإرهاب.
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