/645122/رياضة-النواب في-اليوم-العالمي-للشباب يعيشون-عصرهم-الذهبي-في-عهد-السيسي-وحصلوا علي-مميزات-غير-مسبوقة

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، منح الشباب المصري مميزات غير مسبوقة لم تشهدها مصر في عهد أي رئيس سابق .

الشباب يعيش عصره الذهبي في عهد الرئيس السيسي

وأكد رئيس لجنة الشباب ، في تصريحات صحفية اليوم الخميس ، بمناسبة اليوم العالمي للشباب ، أن ما تحقق في مختلف ربوع الجمهورية من تمكين حقيقي للشباب علي المستوي الحكومي والسياسي خاصة اننا نري في كل وزارة قيادات شبابية كما ان مجلس النواب الحالي به اكبر نسبة تمثيل شبابي ، لافتا الي ان ذلك أمر يدعو للفخر وأن الشباب المصري دائما في بؤرة اهتمام رئيس الجمهورية .

واوضح أن رئيس الجمهورية اطلق العديد من المبادرات التي تعكس حرص الدولة المصرية علي شبابها والعمل علي توفير مناخ مناسب لهم للتعبير عن انفسهم منها منتدي شباب العالم ومؤتمرات الشباب لافتا إلى ان اهتمام الرئيس بالشباب ظهر منذ اليوم الأول لتوليه الحكم، من خلال توفير كامل الدعم لهم، سواء على مستوى التأهيل والتواصل أو الدعم المادي وتوفير فرص العمل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

حرص الدولة المصرية علي شبابها

واوضح رئيس لجنة الشباب انه للمرة الاولي نجد رئاسة الجمهورية تقوم بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومجموعة من الرموز الشبابية؛ لإعداد تصور سياسي لتدشين مركز وطني لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية سياسيًا واجتماعيًا وأمنيًا واقتصاديًا.

واشار الي ان الأمر لم يقتصر علي ذلك فقط وقامت رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة لعقد مؤتمر شهري للشباب يحضره عدد مناسب من ممثلي الشباب من جميع الأطياف والاتجاهات، يتم خلاله عرض ومراجعة موقف جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب وما يستجد بعدها.

واوضح أن اهتمام الرئيس بالشباب ظهر واضحا في النتائج التي تحققت في اولمبياد طوكيو ،خاصة انها المرة الاولي التي تحصل مصر علي 6 ميداليات في واحد من كبري المحافل الدولية ، ولولا الدعم الكبير من القيادة السياسية لما تحققت تلك النتائج متابعا :" الشباب المصري يعيش عصره الذهبي ".

وأشاد رئيس لجنة الشباب، بالرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية اليوم للشباب بمناسبة اليوم العالمي لهم ، لافتا الي أن حرص الرئيس الرئيس السيسي على توجيه تلك الرسالة للشباب تعكس اهتمامه بالشباب وإيمانه بقدراتهم.