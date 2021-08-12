/645122/رياضة-النواب في-اليوم-العالمي-للشباب يعيشون-عصرهم-الذهبي-في-عهد-السيسي-وحصلوا علي-مميزات-غير-مسبوقة
قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، منح الشباب المصري مميزات غير مسبوقة لم تشهدها مصر في عهد أي رئيس سابق .
الشباب يعيش عصره الذهبي في عهد الرئيس السيسي
وأكد رئيس لجنة الشباب ، في تصريحات صحفية اليوم الخميس ، بمناسبة اليوم العالمي للشباب ، أن ما تحقق في مختلف ربوع الجمهورية من تمكين حقيقي للشباب علي المستوي الحكومي والسياسي خاصة اننا نري في كل وزارة قيادات شبابية كما ان مجلس النواب الحالي به اكبر نسبة تمثيل شبابي ، لافتا الي ان ذلك أمر يدعو للفخر وأن الشباب المصري دائما في بؤرة اهتمام رئيس الجمهورية .
واوضح أن رئيس الجمهورية اطلق العديد من المبادرات التي تعكس حرص الدولة المصرية علي شبابها والعمل علي توفير مناخ مناسب لهم للتعبير عن انفسهم منها منتدي شباب العالم ومؤتمرات الشباب لافتا إلى ان اهتمام الرئيس بالشباب ظهر منذ اليوم الأول لتوليه الحكم، من خلال توفير كامل الدعم لهم، سواء على مستوى التأهيل والتواصل أو الدعم المادي وتوفير فرص العمل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
حرص الدولة المصرية علي شبابها
واوضح رئيس لجنة الشباب انه للمرة الاولي نجد رئاسة الجمهورية تقوم بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومجموعة من الرموز الشبابية؛ لإعداد تصور سياسي لتدشين مركز وطني لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية سياسيًا واجتماعيًا وأمنيًا واقتصاديًا.
واشار الي ان الأمر لم يقتصر علي ذلك فقط وقامت رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة لعقد مؤتمر شهري للشباب يحضره عدد مناسب من ممثلي الشباب من جميع الأطياف والاتجاهات، يتم خلاله عرض ومراجعة موقف جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب وما يستجد بعدها.
واوضح أن اهتمام الرئيس بالشباب ظهر واضحا في النتائج التي تحققت في اولمبياد طوكيو ،خاصة انها المرة الاولي التي تحصل مصر علي 6 ميداليات في واحد من كبري المحافل الدولية ، ولولا الدعم الكبير من القيادة السياسية لما تحققت تلك النتائج متابعا :" الشباب المصري يعيش عصره الذهبي ".
وأشاد رئيس لجنة الشباب، بالرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية اليوم للشباب بمناسبة اليوم العالمي لهم ، لافتا الي أن حرص الرئيس الرئيس السيسي على توجيه تلك الرسالة للشباب تعكس اهتمامه بالشباب وإيمانه بقدراتهم.
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