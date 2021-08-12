/645121/رسميا-الزمالك-يعلن-ضم-كريم-هندواي-لفريق-اليد

أعلن نادي الزمالك، رسميا، تعاقده مع كريم هندواي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، ويعرض دوت الخليج تفاصيل انضمام كاتونجا للفارس الأبيض:

تعاقد الزمالك مع كريم هندواي

نجح فريق الزمالك في إتمام التعاقد مع كريم هنداوي والشهير بـ “كاتونجا”، وذلك بعد تألق اللاعب مع منتخب مصر أثناء مشاركتهم في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

وكان قد أعلن نادي يوروبارم بيليستر المقدوني عن دفع فريق الزمالك للشرط الجزائي في عقد كريم هنداوي، من أجل التعاقد مع اللاعب وتأجلت أجراءات إنهاء الصفقة بسبب مشاركته مع المنتخب مصر لكرة اليد بأولمبياد طوكيو.

حقق فريق مرتبط كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2004، الفوز على نظيره الطيران بنتيجة 25-24، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على صالة ميت عقبة، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وسطر منتخب مصر لكرة اليد الأول، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، تاريخاً جديداً لكرة اليد المصرية، رغم خسارة برونزية أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الأولى فى التاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمربع الذهبى بالخسارة من إسبانيا.

الأحمر يكسر حاجز الـ 100 هدف

تخطى أحمد الأحمر ال، 100 هدف، خلال مسيرته في دورات الألعاب الأولمبية.

وجاء ذلك خلال مشاراكته اليوم السبت، في مباراة المنتخب الوطكني أمام فرنسا.

وتمكن الأحمر من إحراز أكثر من 100 هدف خلال 24 مباراة خاضها في دورات الألعاب الأولمبية.

وسجل الأحمر 33 هدفي حتى الأن في أولمبياد طوكيو 2020.

وحقق الفوز على وصيف العالم، منتخب السويد، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات، حيث انتهت المباراة بنتيجة 27/22.

واختتم مبارياته في دور المجموعات باكتساح نظيره منتخب البحرين بنتيجة 30/20.

وبتلك النتائج تأهل كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، والتقى مع منتخب ألمانيا في الدور ربع النهائي من المسابقة.

وتمكن الفراعنة من الفوز على ألمانيا في الدور ربع النهائي، بنتيجة 31/25.

وتعرضوا للخساراة أمام منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي من المسابقة.

الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب اليد في أولمبياد طوكيو 2020

تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى الدور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو 2020، كأول منتخب عربي وإفريقي يتواجد في هذا الدور من منافسات كرة اليد في الدورات الأولمبية.

ويعد تأهل منتخب اليد إلى الدور ربع النهائي في هذه الدورة، هي الثانية في تاريخ منتخب مصر لكرة اليد، الذي يتأهل فيها إلى الدور ربع النهائي بالأولمبياد.

وكانت المرة الأولى التي تأهل خلالها منتخب اليد إلى الدور ربع النهائي، منذ 20 عاما، والتي كانت في أولمبياد سيدني 2000.