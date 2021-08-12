بعد غيابها العام الماضي..ياسمين صبري تشارك في الماراثون الرمضاني 2022 بمسلسل جديد

/645118/بعد-غيابها-العام-الماضيياسمين-صبري-تشارك-في-الماراثون-الرمضاني-2022-بمسلسل-جديد

تستعد الفنانة ياسمين صبري للمشاركة في المنافسة الرماضنية للعام المقبل بعدما تغيبت عن حلبة الصراع القوية العام الماضي التي احتوت على باقة من أفضل الأعمال الدرامية السياسية والإجتماعية لعدد كبير من نجوم الفن في مصر.

دوت الخليج يرصد مشاركة ياسمين صبري في المنافسة الدرامية 2022

تتعاون الفنانة ياسمين صبري خلال رمضان 2022 مع الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، الذي قدم لها نصًا مأخوذًا عن رواية عالمية، تميل كباقي أعمال كمال، إلى الكتابات والأفكار الفلسفية، ومن المقرر أن تنتهي ياسمين من مرحلة الجلسات المبدئية خلال الأيام المقبلة، لتدخل بعدها في مرحلة التحضير وترشيح النجوم المشاركين معها في البطولة، ومن المقرر أن يشهد العمل الجديد تغيير جذري في نوعية الأدوار التي اعتاد الجمهور على رؤيتها من قبل ياسمين.

يذكر أن أخر أعمال ياسمين صبري الرمضانية مسلسل «فرصة ثانية» من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

ياسمين صبري تنفي وجود حساب لها على فيسبوك

وكانت كشفت الفنانة ياسمين صبري للمرة الثانية عن حقيقة وجود حسابا لها على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» بعد العديد من الجدل المثار بسبب مايتم نشره من الشائعات خلال الحساب، اذ حذرت عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” من وجود أي حساب خاص بها على موقع «فيسبوك»، فكتب: “لا يوجد لدي أي حسابات على الفيس بوك، وكل الحسابات مزورة وسأقوم بإغلاقها".

والجدير بالذكر، أنها ليست المرة الأولى للفنانة ياسمين صبري تعلن عن عد وجود أي حسابات لها على مواقع التواصل الإجتماعي، ولكنها امتلكت مؤخرا حسابات رسمية على كل من موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وموقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

منة فضالي تهاجم ياسمين صبري

وسبق وأن فاجأت الفنانة منة فضالي جمهورها بتصريح صادم وصفت فيه زميلتها الفنانة ياسمين صبري بأنها ضعيفة فنيا، فقالت خلال لقائها أمس في برنامج «مع الفارس» الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس عبر قناة «الرشيد»، إن الشكل ليس كل شيء في المجال الفني، موضحة أن «ياسمين ست جميلة بس ممثلة ضعيفة، محتاجة تشتغل على نفسها».

وأضافت: «الحلاوة مش كل حاجة، آه شكلها حلو زي القمر، لكن ضعيفة في التمثيل، وعموماً دلوقت الناس تقدر تشتري الشهرة والفلولوز عادي».