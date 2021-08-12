/645117/النائبة-غادة-علي-الرئيس-السيسي-أحدث-طفرة-فى-مجال-تمكين-الشباب

قالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الاحتفال باليوم العالمي للشباب في مصر لم يعد له يوما محددا للاحتفال لأنه أصبح في كل يوم من خلال تكريم النماذج الشبابية في مجالات السياسية والثقافة والرياضة والإبداع بشكل عام أو منحهم ثقة في مشروع جديد أو مبادرة أو فكرة أو شراكة، مطالبة الجميع بالاستماع جيدا والانتباه لرسالة الرئيسي السيسي في منتدى شباب العالم 2019 حينما قال "استمعوا لشبابكم وأعطوهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم، حلقوا في سمائهم العالية، اجعلوهم سباقين لا تابعين، سلحوهم بخبراتكم، ولا تتركوهم فريسة لمن يستخدمهم أداة في نشر العنف والكراهية، املئوا قلوبهم بالأمل والحرية والدعم الذي لانهاية له، أعطوهم مفاتيح القيادة فلا حاضر بدونهم ولا مستقبل بغيرهم".

د. غادة علي: تجربة مصر فى تمكين الشباب يجب أن تصدر للعالم

وأكدت عضو مجلس النواب، أنه لابد وأن نراجع أنفسنا كل في مجاله ننظر لما ما مضى خلال العام ونناقش مانخطط له فى العام الجديد، مشيدة بجهود الحكومة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية في دعم وتعزيز قدرات الشباب المصري وتمكينهم في مختلف المجالات وعلى مستوى القيادات، متقدمة بالتهنئة للشباب المصري والعربي.

د. غادة علي: الرئيس السيسي خاطب قادة العالم ليستمعوا للشباب وتمكينهم

وأوضحت الدكتورة غادة علي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدث طفرة في تمكين الشباب لم تحدث في دولة من قبل، فأصبح لدينا نواب محافظين ووزراء ونواب برلمان وقيادات تنفيذية من الشباب، لافتة إلى أن تجربة تمكين الشباب يجب أن تصدر للعالم بأثره وظهر ذلك بوضوح خلال مؤتمرات الشباب المحلية والدولية التي تنظمها مصر، موضحة أن حجم التنمية التى تشهدها مصر في الفترة الراهنة لم تكن إلا بوجود ومشاركة الشباب، وأن الرئيس السيسي أدرك ذلك جيدا بعد ثورة 30 يونيو واعتمد على الشباب في مرحلة البناء حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن من نجاحات وإنجازات.

وطالبت عضو مجلس النواب، الشباب ببذل المزيد من الجهد والعمل من أجل تحقيق مكانة أفضل للفرد والمجتمع، وناشدت مؤسسات المجتمع المدني بالتكاتف والتعاون مع الجهات الحكومية في تنفيذ برامج تمكين ودعم الشباب والاستماع لهم ومساعدتهم في تحقيق أحلامهم وطموحاتهم التى يبنى عليها مستقبل الوطن.