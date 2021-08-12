في اليوم العالمي للشباب.. فاطمة سليم: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لهم من خلال برامج تأهيلية ومراكز لإعدادهم

/645115/في-اليوم-العالمي-للشباب-فاطمة-سليم-الدولة-تولي-اهتماما-كبيرا-لهم-من-خلال-برامج-تأهيلية-ومراكز-لإعدادهم

وجهت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، التهنئة للشباب المصرى فى اليوم العالمى للشباب، والذى يوافق يوم 12 اغسطس من كل عام.

تمكين الشباب في عهد الرئيس السيسي

وقالت عضو مجلس النواب، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم وهو يولى اهتماما كبيرا بتمكين الشباب، وظهر ذلك فى تمكين الشباب فى السلطة التنفيذية والتشريعية .

وأكد سليم فى بيان لها ، على عزم الدولة المصرية في دعم وإعداد الشباب بالشكل الذي يُحقق مستقبل أفضل لهم، مؤكد ان الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للشباب من خلال برامج تأهيلية ومراكز لإعدادهم لقيادتها والنهوض بمستقبلها.

تقلد المناصب القيادية

وأوضحت عضو مجلس النواب، الى أن الشباب أصبح له اليوم فرصة أكبر من أي وقت مضي لتقلد المناصب القيادية، ودليل على ذلك توليهم العديد من المناصب التنفيذية والتشريعية، موضحة ان اعضاء مجلس النواب والشيوخ من الشباب لهم دور مهم جدا فى الحياة البرلمانية والتشريعية .

ولفتت سليم الى ان الاهتمام بالمبادرات والاقتراحات التي كان يطرحها الشباب في مؤتمرات الشباب يعكس أنه كان توجها استرايتيجيا للدولة، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، لافته الى ان مؤتمرات الشباب أبرزت الشباب الواعد والطموح.