/645114/أول-رد-رسمي-من-الزمالك-على-أنباء-خصم-النقاط-من-رصيده-بالدوري

علق نصر عزام، المستشار القانوني لنادي الزمالك على تقارير خصم نقاط من الفريق الأبيض على خلفية بعض شكاوى اللاعبين ضده بالاتحاد الدولي "الفيفا".

ويستعرض دوت الخليج رد الزمالك على اتحاد الكرة حول خصم النقاط:

رد الزمالك

وكانت الساعات الماضية شهدت جدلا كبيرا حول إمكانية صدور قرار من الاتحاد الدولي الفيفا بخصم 6 نقاط من الفريق، على خلفية شكوى بعض لاعبيه الراحلين مؤخرا.

وأثار أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري الجدل اليوم بعدما نفى خصم نقاط من الزمالك لكنه قال: "إذا وصلنا خطاب من الفيفا بذلك سنطبقه فورا"، ما اعتبره الكثيرون ضغطا على الفريق المتصدر قبل 5 جولات من نهاية الدوري الممتاز.

وكتب نصر عزام المستشار، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ""الفيفا لا تصدر أي قرارات بخصم نقاط من الأندية في حالة وجود مستحقات بأحكام نهائية على الأندية بعد تعديل اللائحة من أكثر من سنتين".

وتابع: "في حالة وجود أي أحكام نهائية على الأندية فالعقوبة تكون وقف تسجيل لاعبين جدد فقط ويتم رفع تلك العقوبة فورا بعد دفع تلك المستحقات النهائية".

ويعتلي الزمالك قمة جدول الدوري المصري برصيد 67 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف قبل 5 جولات من نهاية المسابقة.

أجرت إدارت نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب، أعمال صيانة لملعب النادي، والذي يخوض عليه الفريق الأول لكرة القدم، تدريباته، لتعديل وصيانة أرضية الملعب وبعض الأماكن الأخرى في النادي ألزمت بالصيانة.

تدريبات الفريق بالأسكندرية

واصل الفريق الأول تدريباته على ملعب الترسانة، فترة قليلة، وبعدها توجه للإسكندرية لعمل معسكر للفريق، ومواصلة تدريبات الفريق، وذلك بعد توقفت تدريبات القلعة البيضاء على ملعب عبداللطيف ابورجيلة، معقل الفريق، في الفترة السابقة.

ويستأنف الزمالك تدريباته في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له في السابعة من مساء يوم السبت المقبل على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري.

جاهزية ملعب الزمالك

وأكد رضا دعبس مدير الاستاد أن العمل داخل الملعب كان مستمرا طوال فترة وجود الفريق بمعسكر برج العرب والآن أصبح ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة جاهزا لاستقبال تدريبات الفريق بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاحات.

أجرى أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك اتصالات هاتفية بالرباعى محمود الونش وأيمن حفنى ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر لاعبو الفريق الذين تعرضوا لحادث سير بسيط على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى فى الساعات الأولى من صباح اليوم عقب نهاية مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى أمس التى انتهت بفوز الزمالك 2 / 1 ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدورى.