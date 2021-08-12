/645113/لليوم-الثالث-إضراب-لاعبي-الرجاء-المغربي

تتواصل أزمة لاعبي الرجاء البيضاوي، مع إدارة مجلس إدارة النادي، وغياب لاعبو الفريق عن التدريبات اليوم، وهو الثالث على التوالي، بسبب تأخر مستحقاتهم.

ويستعرض دوت الخليج آخر التطورات في أزمة الرجاء البيضاوي، مع مجلس إدارة النادي.

وتستمر المفاوضات بين إدارة الرجاء المغربي ولاعبي الفريق الأول بالنادي، من أجل إيجاد حل للأزمة، التي يمر بها الفريق، من قبل ضعف الماليات بخزينة النادي.

موعد مباراة الرجاء وروما

خاصة أن الرجاء البيضاوي المغربي ينتظره سفر إلى إيطاليا من أجل مواجهة فريق روما وديا يوم السبت المقبل.

في حين تستند رغبة لاعبي الرجاء في الحصول على مستحقاتهم سريعاً قبل السفر، على دخل النادي من صفقة انتقال سفيان الرحيمي للعين الاماراتي وبن مالانجو للشارقة الإماراتي.

رحيل سفيان ومالاونجو

استقرت إدارة نادي الرجاء المغربي والجهاز الفني للفريق، عن التخلي عن خدمات سفيان رحيمي مهاجم الفريق، وبن مالاونجو، في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، بعد قدوم عروضة جيده للثنائي، وبمبالغ جيده يحتاجها النادي.

يذكر أن فريق الرجاء بطل كأس الكونفدرالية سيواجه الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي بالدوحة يوم 24 سبتمبر المقبل.

ورفض لاعبو الرجاء تسلم شيكات مستحقاتهم موقعة من طرف النادي واستمرت مقاطعتهم للتدريبات يومي الثلاثاء والأربعاء، حسب تقرير موقع le360 سبور المغربي.

ورفض لاعبي الرجاء مقترح إدارة النادي بتسليمهم شيكات تحمل ختم مؤسسة الرجاء، وأصروا على أن يتسلموا شيكات تحمل توقيع رئيس النادي.

وتأكد إدارة الرجاء على مكافأة الفوز بكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، حيث سيواجه اتحاد جدة السعودي في نهائي البطولة، يوم 21 من الشهر الجاري.

ترتيب الدوريات العربية من حيث القيمة التسويقية

بينما أحتل الدوري القطري ” دوري نجوم قطر ” المرتبة الرابعة بقيمة 147.7 مليون يورو.

ويأتي الدوري المصري في المركز الرابعة بقيمة وصلت الي 147.09 مليون يورو.

الخامس : الدوري الجزائري بقيمة 119.98 مليون يورو.

السادس : الدوري التونسي بقيمة 107.31 مليون يورو.

السابع : الدوري المغربي بقيمة 93.58 مليون يورو.

الثامن : الدوري اللبناني بقيمة 6.38 مليون يورو.