«الحرب مابيكسبهاش الجيوش على الأرض» عثمان أبو لبن يطرح بوستر فيلم «الكاهن»

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كشف المخرج عثمان أبو لبن عن البوستر الدعائي الخاص بفيلمه الجديد «الكاهن» الذي يخوض بطولته الفنانة درة بجانب الفنان إياد نصار وذلك بعد أن انتهى فريق العمل من تصويره منذ أكثر من شهرين ترقبا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج يرصد البوستر الخاص بالكاهن

نشر عثمان أبو لبن البوستر الدعائي لفيلم «الكاهن» عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انتسجرام” وعلق عليها قائلا: «الكاهن، الحرب مابيكسبهاش الجيوش على الأرض».

قصة فيلم الكاهن

وتدور أحداث فيلم «الكاهن» حول جريمة قتل غامضة تقلب حياة درة رأسًا على عقب، ويتم البحث حول القاتل طوال الفيلم، والذى ينتمي إلى نوعية أعمال الرعب والأكشن، وهو من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير.

ويظهر النجم إياد نصار في الفيلم بشخصية غير متزنة ومضطرب نفسياً، ويقع فى العديد من المشاكل بسبب درة، والتى تشاركه بطولة العمل، حيث يقع فى حبها ويتزوجها وتتوالى الأحداث فى إطار من الإثارة والتشويق.

ويشارك في أجداث فيلم «الكاهن» نخبة من نجوم الفن في العمل، على رأسهم إياد نصار ودرة والنجم الكبير حسين فهمي والفنان فتحي عبدالوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال وجمال سليمان، لذا اعلنت الجهة المنتجة للعمل عن إطلاقه في منتصف أغسطس المقبل.

تعليق جمال سليمان حول فيلم الكاهن

أوضح جمال سليمان أهمية فيلمه الجديد «الكاهن» فقال في أحد التصريحات: "أهمية الفيلم تكمن في كونه يضم نجوم كبار وتشرفت بالوجود معهم، ومخرج هائل في حجم عثمان أبو لبن حقننا نجاحًا كبيرًا معًا في صديق العمر، والسيناريست محمد ناير، جهة انتاج محترفة تدرك قيمة العمل، موضوع الفيلم جديد على السينما العربية له علاقة بحاضرنا الان ومستقلنا، والحكاية لها جذور في التاريخ"، لافتًا إلى أن الكاهن يتحدث عن العالم المعاصر الذي نعيش فيه نحن ومن يحكمه في الحقيقة، ما هي سلاح المؤسسة الكهنوتية.

آخر أعمال درة الدرامية

يذكر ان، آخر ظهور لدرة على الساحة الفنية كان من خلال مسلسل «بين السما والأرض» بطولة هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبدالغني، محمود الليثي، أحمد السلقاوي، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مبنية على قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ التي سبق وأن تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم ، والمسلسل من إخراج ماندو العدل.