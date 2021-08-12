في يومهم العالمي.. علاء عابد: السيسي أول رئيس مصرى يدشن جسرًا للتواصل بشكل مستمر مع الشباب

/645109/في-يومهم-العالمي-علاء-عابد-السيسي-أول-رئيس-مصرى-يدشن-جسرا-للتواصل-بشكل-مستمر-مع-الشباب

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول من إهتم بضرورة تمكين الشباب والعمل على مشاركتهم فى الحياة السياسية والتنفيذية ، فهي المرة الأولي التي نري تنفيذين من الشباب سواء مساعدين وزراء أو نواب محافظين أيضا رأينا نواب شباب في مجلس النواب ومجلس الشيوخ مما يؤكد حرص الرئيس السيسي عليهم.

علاء عابد : السيسي أول رئيس يتخذ خطوة جرئية فى ملف تمكين الشباب

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات ، أن احتفال العالم اليوم الخميس باليوم العالمي للشباب، يؤكد لنا أن الرئيس السيسي هو أول رئيس مصرى يدشن جسرًا للتواصل بشكل مستمر مع الشباب، لمعرفة مقترحاتهم حول تطوير الدولة المصرية، من خلال مؤتمرات ومنتديات الشباب التى تُعد منصة حوارية بين الشباب المصري وشباب العالم ، مما يؤدي إلى إكتساب الخبرة لدي الشباب المصري عند تولي القيادة.

علاء عابد : إصرار الرئيس السيسي بتولي الشباب مناصب قيادية خطوة الجرئية

وإعتبر النائب علاء عابد ، إصرار الرئيس السيسي بتولي الشباب مناصب قيادية بالخطوة الجرئية التى لم يستطيع أي رئيس سابق القيام بها ، وذلك يثبت اهتمامه الكامل بالشباب ودعمه الكبير لهم، لافتا إلى أن تنسيقية شباب الاحزاب أيضا ضمت عددا كبيرا من الشباب وشباب البرنامج الرئاسي وغيرها من المنصات الهامه التى إحتوت الشباب وعملت على تأهيله مرة أخري كل ذلك يتوجب علينا أن نوجه الشكر للقائد البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي ملهم الشباب وناصرهم.

وأشاد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، بإطلاق أسماء بطلة الكاراتيه فريال أشرف، وأبطال مصر في أولمبياد طوكيو 2020، على المحاور والكباري ، وهو ما يؤكدا إهتمامه وحرصة على وجود "قدوة" للشباب وثقتهم فى المستقبل الذي يبنيه القائد والزعيم البطل عبد الفتاح السيسي لشباب مصر.