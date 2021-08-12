مرتبط يد الزمالك يحقق الفوز على الطيران ودياً

/645108/مرتبط-يد-الزمالك-يحقق-الفوز-على-الطيران-وديا

حقق فريق مرتبط كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2004، الفوز على نظيره الطيران بنتيجة 25-24، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على صالة ميت عقبة، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وقرر الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية غد الجمعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

والجدير بالذكر أن الفريق فاز على الجزيرة 27-22 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على صالة ميت عقبة.

ويقود الفريق رامي يوسف مديرا فنيا وإيهاب محسن مدربا عاما.

الإنتهاء من صيانة ملعب عبداللطيف أبورجيلة

أجرت إدارت نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب، أعمال صيانة لملعب النادي، والذي يخوض عليه الفريق الأول لكرة القدم، تدريباته، لتعديل وصيانة أرضية الملعب وبعض الأماكن الأخرى في النادي ألزمت بالصيانة.

ويستأنف الزمالك تدريباته في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له في السابعة من مساء يوم السبت المقبل على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري.

جاهزية ملعب الزمالك

وأكد رضا دعبس مدير الاستاد أن العمل داخل الملعب كان مستمرا طوال فترة وجود الفريق بمعسكر برج العرب والآن أصبح ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة جاهزا لاستقبال تدريبات الفريق بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاحات.

أجرى أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك اتصالات هاتفية بالرباعى محمود الونش وأيمن حفنى ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر لاعبو الفريق الذين تعرضوا لحادث سير بسيط على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى فى الساعات الأولى من صباح اليوم عقب نهاية مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى أمس التى انتهت بفوز الزمالك 2 / 1 ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدورى.

اتصالات أسامة نبيه

واطمأن أسامة نبيه على عدم تعرض الرباعى لأى إصابات، وأنهم عادوا لمنازلهم بأمان فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وقدم نبيه الشكر للرباعى على مجهودهم والتزامهم فى المعسكر والمباريات الأخيرة مؤكدا لهم أنه فخور بجميع لاعبى الزمالك وأنهم كانوا على قدر المسئولية.

وتعرضت السيارة التى كان يستقلها الرباعى، أيمن حفنى ومحمود حمدى الونش وإسلام جابر ومحمد أشرف روقا لاعبو الزمالك، لحادث سير خلال العودة من الإسكندرية إلى القاهرة عقب مواجهة الاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى.