تردد قنوات ssc الرياضية السعودية 2021

تزداد في الساعات الأخيرة عمليات البحث، على تردد قناة SSC، من محبي ومتابعي وعشاق كرة القدم العربية، على الأقثمار الصناعية نايل سات، وعرب سات، على أجهزة الريسيفر الخاص بهم، في المنزل وبدون أي اشتركات.

وذلك لكونها قنوات الدوري السعودي أي التي سيتم عليها نقل وبث كافة مواجهات ومباريات الدوري السعودي للمحترفين، فضلا عن عرض كافة المباريات الهامة من جميع أنحاء دوريات العالم خلال شهر أغسطس الجاري، بشكل مجاني وحصري.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل تردد قنوات SSC الرياضية السعودية على الأقمار الصناعية النايلسات وعرب سات ، تردد قنوات الدوري السعودي.

قامت قنوات ssc الرياضية السعودية بالتعاقد مع شبكة “إم بي سي” لتقديم خدمات البث لها لكى تقوم بنقل وعرض لأهم المسابقات والدوريات والمباريات السعودية والعربية والعالمية عبر شاشتها بشكل مجاني لكل الجمهوري الكروي في الشرق الأوسط, حيث يكثر المواجهات والمباريات لشهر أغسطس الجاري, ومن اهم البطولات مواجهة كأس السوبر السعودي، والدوريات العربية والعالمية وأولمبياد طوكيو 2020 المنعقدة حاليا.

تردد القناة على قمر النايل سات:

تردد القناة: 12523.

معدل الترميز للقناة: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر: النايل سات.

تردد قنوات ssc الرياضية على عرب سات

تردد القناة: عمودي: 11747.

معدل الترميز للقناة: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

والجدير بالذكر أن هذه القنوات الفضائية مجانية ولا تحتاج لأي اشتراك مادي للمشاهدة.

نتيجة مباراة الاتحاد وألفيحاء

ونجح الفيحاء في أول لقاءاته بتحقيق الفوز على نادي الاتحاد، بهدف نظيف دوزنرد، عن طريق باناجيويتيس تاختسيديس، في الدقيقة الخامسة والثلاثون من عمر المباراة، وخطف الثلاث نقاط من المباراة من الاتحاد في لقاء دراميتيكي بين الفريقين.

موعد انطلاق البطولة العربية

في حين تنطلق بطولة كأس العرب للمنتخبات في شهر ديسمبر القادم، على الأراضي القطرية، لتشهد العديد من الدوريات العربية على التوقف، بسبب مشاركة المنتخب الأول في البطولة.

وأكد نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، توقف الدوري في ديسمبر المقبل بسبب مشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس العرب للمنتخبات، مشيرا إلى كون كل شيء جاهز قبل انطلاق المسابقة.