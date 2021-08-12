/645110/فيلم-رعب-لكنه-حقيقي-الأمطار-والسكان-يشاركان-في-عمليات-إطفاء-الحرائق-باليونان-والحكومة-تعلن-عن-إعادة-إعمار-المناطق-المنكوبة-ورئيس-الوزراء-نعتذر-عن-التقصير

تشهد اليونان ايامًا صعبة خلال هذه الأيام، بسبب نشوب حرائق مروعة بالغابات، حيث يقوم المواطنون في اليونان بمشاركة عمال الإطفاء في جهودهم المبذولة لمكافحة الحرائق التي تجتاح البلاد منذ فترة ليست بالقليلة، والتي أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، ودمرت نحو 100 ألف هكتار منذ 29 يوليو.

هطول الأمطار يخفف وطأة الحرائق

وعلى جانب آخر ساهمت الأمطار التي هطلت ليل الأربعاء واليوم الخميس في مناطق من البلاد إلى جانب انخفاض درجات الحرارة في "تحسن الوضع المتردي".

هذا وقد أفادت إدارة الإطفاء الرسمية باليونان بأن "جبهات الحرائق ما زالت نشطة" في جزيرة إيفيا وأركاديا وميسينيا وماني في شبه جزيرة بيلوبونيز حيث "تشتعل حرائق مجددا"، واندلع حريق جديد في المنطقة الصناعية في أسبروبيرجوس على بعد حوالي 30 كيلومترا غرب أثينا.

مناشدات للسكان بمغادرة الجزيرة

إلى جانب عشرات المنازل هناك الكثير من أفدنة الغابات في إيفيا قد أحرقت بالفعل، في ضواحي العاصمة، وفي مناطق أخرى في اليونان، وصدرت أوامر لمئات السكان بمغادرة الجزيرة هربا من الحرائق، لكن بعض السكان قرر البقاء للدفاع عن ممتلكاته.

رئيس الوزراء اليوناني يعتذر

وقدم رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اعتذاره عن أي إخفاقات أثناء مكافحة حرائق الغابات التي تجتاح البلاد، وذلك بعد أن تصاعدت حدة الغضب الشعبي جراء التأخير في استجابة الحكومة لحل أزماتها، بما في ذلك النقص الواضح في طائرات الإطفاء.

وصول المساعدات الألمانية

في حين وصلت المساعدات الألمانية لمكافحة الحرائق إلى ميناء مدينة باتراس اليونانية، للمشاركة في عمليات الإطفاء، وعرضت الصور التليفزيونية، التي أظهرت مجموعات الإنقاذ الألمانية وهي تنصب مقر إقامتها الرئيسي، ووفقًا للدفاع المدني اليوناني، من المنتظر أن يبلغ إجمالي عدد أفراد طاقم الفريق إلى 220 من رجال الإطفاء والعاملين بهيئة "الإغاثة التقنية" الألمانية ومعهم 46 مركبة.

الإحصاء تعلن اندلاع 586 حريقًا

وتم إحصاء اندلاع 586 حريقا في اليونان خلال ثمانية أيام، أججتها أسوأ موجة حر منذ ثلاثة عقود في البلد المتوسطي مع أنه يشهد باستمرار موجات حر وحرائق غابات خلال فصل الصيف.

المعهد الجيولوجي لجامعة أثينا

وخلال التقديرات الأولية، للمعهد الجيولوجي لجامعة أثينا قدر أن 100 ألف هكتار من الأراضي احترق في البلاد هذا الصيف حتى الآن، وفي الوقت ذاته، أعلنت الحكومة اليونانية أنها سوف تدعم إعادة إعمار المنازل التي دمرتها الحرائق بقيمة 150 ألف يورو (175 ألف و500 دولار) لكل منزل.