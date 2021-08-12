هيئة الدواء: وقف تداول وسحب 36 مستحضرا لمصنعي "دلتا جراند فارما" و"بيوميد"

أصدرت هيئة الدواء قرارا رقم 21 لسنة 2021 بوقف تداول وسحب 36 مستحضرا دوائيا، مصنعة من جانب مصانع دلتا جراند فارما ومصنع بيوميد للأدوية. ويسمح فقط بالمستحضرات والتشغيلات التى تصدر لها الهيئة قرار بمطابقتها للمواصفات.

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