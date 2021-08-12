بعد المد له.. وزير الأوقاف يهنئ المفتى بثقة الرئيس

جدة - نرمين السيد - وتمنى وزير الأوقاف، وفقا لبيان صحفى، للدكتور شوقى علام ولدار الإفتاء المصرية كل التوفيق، معربًا عن سعادته بالتعاون المثمر والمستمر بين وزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية فى كل ما يخدم قضايا الدين والوطن.

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