المفتى يشكر السيسى على تمديد خدمته: فرصة عظيمة لخدمة الوطن

جدة - نرمين السيد - تقدم الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، بجزيل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على ثقته الغالية وتمديد خدمته مفتيًا للجمهورية لمدة عام تبدأ فى 12/8/2021.





كما توجه المفتى، بالشكر والعرفان إلى الرئيس على قراره باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.

وقال مفتى الجمهورية فى بيان له: «هذا الدعم الكبير من سيادته يمثل حافزا كبيرًا وفرصة عظيمة لخدمة الوطن، والعمل على استكمال مسيرتنا فى تجديد الخطاب الإفتائى، وتحقيق الريادة الإفتائية ليس فى مصر فحسب بل فى العالم أجمع".

وأكد مفتى الجمهورية أن القرارات الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى تدل على مدى عناية سيادته بالمؤسسات الدينية المصرية، وسعيه الدائم إلى دفع مسيرة النجاح ودعمها، من أجل ضبط بوصلة الإفتاء، ومحاربة الفكر المتطرف وجماعات الإرهاب.

وتابع فضيلة المفتى: "سيادة الرئيس، نحن على العهد ماضون فى استكمال ما بدأناه من نجاح، وعلى أتم الاستعداد لبدء نجاحات جديدة تبرز مكانة مصر الدينية والإفتائية فى العالمين، ونعاهد الله أن نظل على هذا العهد ما دام فينا نبض حياة".

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر اليوم القرار رقم 339 لسنة 2021، قرر فيه مد خدمة فضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية لمدة عام اعتبارًا من الغد 12/8/2021.

وقد نُشر القرار فى الجريدة الرسمية للعمل به، كما أصدر قرارًا بتاريخ 10/8/2021 حمل رقم 338 لسنة 2021، باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.