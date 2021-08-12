إنفوجراف- فى اليوم العالمى للشباب.. خطوات واسعة على طريق التمكين

جدة - نرمين السيد - دعم الرئيس السيسى للشباب، تمثل فى تدشين البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة فى 2015، وعقد عدد كبير من مؤتمرات الشباب، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب فى 2017، وإطلاق منتدى شباب العالم ليكون منصة حوار رغم اختلاف تنوعهم.

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