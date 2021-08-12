إطلاق التيار الكهربائى بتجمع أم غريقدة بوسط سيناء ضمن حياة كريمة

وأوضح سليمان فرج وفقا لبيان صادر عن مركز ومدينة نخل اليوم الخميس، أنه تم إطلاق التيار الكهربائى للتجمع بحضور خليل على سكرتير المجلس وعدد من مشايخ وأهالى التجمع، حيث تم توصيل التيار الكهربائى للتجمع عن طريق خط جهد متوسط، والذى قام جهاز تعمير شمال سيناء بتنفيذ الأعمال به.
وأضاف أن ذلك يأتى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين فى مختلف قرى وتجمعات المحافظة، خاصة منطقة وسط سيناء.
يذكر أنه سبق اختيار مركز ومدينة نخل فى وسط سيناء و5 قرى فى مركز بئر العبد ضمن المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، والتى تستهدف رفع قدرات البنية الأساسية فى مختلف الجوانب الخدمية والاجتماعية بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين.
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