24 أغسطس..هاني شاكر يحي حفلا غنائيا ضمن مهرجان القلعة الدولي

/645107/24-أغسطسهاني-شاكر-يحي-حفلا-غنائيا-ضمن-مهرجان-القلعة-الدولي

يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفل غنائي جديد ضمن فاعليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ29، التي من المقرر أن تنطلق بداية من يوم الأحد 15 أغسطس في تمام الساعة الثامنة مساء على أن يستمر لمدة 16 يومًا متصلة ليتنهي في نهاية شهر أغسطس، وذلك بعد تأجيله العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

دوت الخليج يرصد موعد حفل هاني شاكر

وروج هاني شاكر لهذا الحفل من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، اذ نشر البوستر الرسمي لحفله وعلق عليه: “حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر يوم الثلاثاء 24 أغسطس ضمن مهرجان القلعة الدولي، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفي حلمي”.

الجدير بالذكر أنه اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة برنامج مهرجان قلعة الموسيقى، الذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ويشرف علي برنامجه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا، ومن المقرر أن يضم فاعليات المهرجان 31 حفلا موسيقيا وغنائيا متنوعا.

حفلات مهرجان القلعة

ويستقبل المهرجان 31 حفلا أخر وهم: “أطفال مركز تنمية المواهب، مجموعات الأوبرا لموسيقي الحجرة، أوركسترا القاهرة الإحتفالي بمشاركة ثنائى الفيولينة والييانو فؤاد ومنيب، فريق وسط البلد، مي فاروق، أحمد عفت، فريق كايرو كافيه بقيادة علي شرف، أحمد جمال، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، الشيخ ياسين التهامي، نجوم فرقة أوبرا القاهرة مع فرقة الباليه، على الحجار، نادية مصطفي، هاني شاكر، وائل الفشني، لينا شاماميان "سوريا"، هلا رشدي، طارق العربي طرقان وأبناؤه "سوريا"، حازم شاهين، كارمن سليمان، نداء شرارة " الاردن"، محمد الشرنوبي، نوران أبو طالب ، هشام عباس ، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد محسن، محمد حسن، جنات "المغرب"، سعيد الأرتيست، نسمة محجوب، بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى، دينا الوديدي، نسمة عبد العزيز ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته “.

هاني شاكر يتألق بحفله علي مسرح النافورة

وأحيا الفان هاني شاكر يوم الأحد الأول من شهر أغسطس على مسرح النافورة بالأوبرا، في تمام الساعة الثامنة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى وبمشاركة مطربا الأوبرا ياسر سليمان وإيمان عبد الغني.

وقدم هانى شاكر خلال الفاصل الثانى من الحفل باقة من أفضل الأغاني منها: “بلدى، بقالي كتير، كل ليلة، لو رحت بعيد، ضحك ولعب وجد وحب، معاك، ياريتني، انا قلبي ليك، سألتك، خايف مرة احب، وعد مني، بعد حبك، بحبك انا، جواب، قل لي عمل لك ايه، لسه بتسألي، أحلف بسماها إلى جانب أحدث أعماله لو سمحتوا”