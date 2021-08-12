/645106/خالد-ابو-الوفا-عن-البرنامج-القومي-للتغذية-المدرسية-مصر-بدأت-تسير-في-خطوات-تحسين-منظومة-التعليم

مصر بدأت تسير في خطوات تحسين منظومة التعليم

واشار النائب خالد أبوالوفا في تصريحات لتحيا مصر الي ان الرئيس السيسي اعطى توجيهات بتحسين جودة الوجبات المدرسية للطلاب وذلك لازالة الفارق بين المدارس الحكومية والخاصة بالاضافة الي اهتمامه الكبير منذ بداية عهده بالطلاب على مستوى الجمهورية وتبنيه سياسية تحسين جودة التعليم في مختلف الاوجه بما في ذلك التغذية المدرسية لان بعض الطلاب في الريف البسطاء يعتمدون عليها بشكل يومي لعدم إيجاد طعام بنفس الجودة ف منازلهم .

مصر بدأت تسير في خطوات تحسين التعليم

وأكد النائب خالد ابو الوفا عضو مجلس الشيوخ ان مصر بدأت تسير في خطوات تحسين التعليم وقريبا وفي عهد السيسي سيصبح التعليم في مصر ينافس الدول المتقدمة.

تطوير منظومة التغذية المدرسية

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يتابع جهود تطوير منظومة التغذية المدرسية تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وذلك بالتعاون بين وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب اللواء تيمور موسي، رئيس مجلس إدارة شركة “سايلو فودز”.