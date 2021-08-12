« مش بيأكل عياله .. واشترى عربية لأمه »..ربة منزل في دعوي خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة

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«جوزي اشتري عربية لولدته» ..بهذة الكلمات رفعت الزوجة «وفاء» صاحبة 35 سنة ضد زوجها «مدحت» دعوي خلع بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حكاية داخل محكمة الأسرة
بقالي 9 سنوات
روت الزوجة في تصريح خاص لـ «دوت الخليج» : «متزوجة بقالي 9 سنوات.. وعندي 3 بنات، حالتنا المادية متوسطة ومع ذلك بيصرف جوزي على والدته ولم اعترض على الإطلاق على هذا المبدأ».
كان يعمل بالخارج
أضافت «وفاةء» لمراسلة «دوت الخليج»: «قبل زواجنا بفترة جوزي كان يعمل بالخارج وأرسل فلوس لوالدته لتشترى له شقة تمليك يتزوج بها، فقامت والدته بتسجيل الشقة بإسمها هي، ولما بقا عندي 3 بنات.. طالبته بتسجيل الشقة بأسمه، مبررا أن بعد وفاة والدته سيورثها إخوته، فرفض، وتشاجر معي وطالبني بعدم فتح هذا الموضوع مرة أخري».
أشتري عربية لأمه
اشارت الزوجة لـ «دوت الخليج» : «أنا حماتي معاها فلوس وعندها أبناء غير جوزي، إلا أن جوزي بيصرف عليها، وبيقصر في حق أولاده، ولم يكتفي بذلك بل إن والدته طلبت منه شراء عربية لها ، فحصل على قرض بضمان راتبة الشهري واشترى عربية لها».
مبقاش يصرف على أولاده
وأختمت الزوجة لـ «دوت الخليج» :«وصل الأمر أن جوزي مبقاش يصرف على أولاده ..وبيطالبني بالذهاب إلى أهلي كي يصرفوا عليا وعلى الأطفال، فلجأت إلي محكمة الأسرة لرفع دعوي خلع ضده».
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