« مش بيأكل عياله .. واشترى عربية لأمه »..ربة منزل في دعوي خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة

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دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حكاية داخل محكمة الأسرة

بقالي 9 سنوات

روت الزوجة في تصريح خاص لـ «دوت الخليج» : «متزوجة بقالي 9 سنوات.. وعندي 3 بنات، حالتنا المادية متوسطة ومع ذلك بيصرف جوزي على والدته ولم اعترض على الإطلاق على هذا المبدأ».

كان يعمل بالخارج

أضافت «وفاةء» لمراسلة «دوت الخليج»: «قبل زواجنا بفترة جوزي كان يعمل بالخارج وأرسل فلوس لوالدته لتشترى له شقة تمليك يتزوج بها، فقامت والدته بتسجيل الشقة بإسمها هي، ولما بقا عندي 3 بنات.. طالبته بتسجيل الشقة بأسمه، مبررا أن بعد وفاة والدته سيورثها إخوته، فرفض، وتشاجر معي وطالبني بعدم فتح هذا الموضوع مرة أخري».

أشتري عربية لأمه

اشارت الزوجة لـ «دوت الخليج» : «أنا حماتي معاها فلوس وعندها أبناء غير جوزي، إلا أن جوزي بيصرف عليها، وبيقصر في حق أولاده، ولم يكتفي بذلك بل إن والدته طلبت منه شراء عربية لها ، فحصل على قرض بضمان راتبة الشهري واشترى عربية لها».

مبقاش يصرف على أولاده

وأختمت الزوجة لـ «دوت الخليج» :«وصل الأمر أن جوزي مبقاش يصرف على أولاده ..وبيطالبني بالذهاب إلى أهلي كي يصرفوا عليا وعلى الأطفال، فلجأت إلي محكمة الأسرة لرفع دعوي خلع ضده».