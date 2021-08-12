بعد شهر من رحيله..رامي صبري يوجه رسالة مؤثرة لشقيقه كريم

/645097/بعد-شهر-من-رحيلهرامي-صبري-يوجه-رسالة-مؤثرة-لشقيقه-كريم

وجه المطرب رامي صبري رسالة مؤثرة لشقيقه الراحل كريم ليعرب من خلالها عن اشتياقه له ومعاناته مع الحياة بدونه وذلك بعد شهر من وفاة كريم صبري بشكل مفاجأ اذ أنه انتحر في أحد ترع المريوطية ولم تتمكن الأهالي من إنقاذه.

دوت الخليج يرصد رسالة رامي صبري لشقيقه الراحل

نشر رامي صبري، صورة تجمعه بشفيقه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها، قائلًا: «شهر علي فراقك يا كريم يا حبيبي يا غالي والله يا بني ما قصرت معاك.. مش عارف أستوعب إنك مبقتش موجود والله.. وحشتني أوي لا اله إلا الله ربنا يرحمك».

رامي صبري يطرح حالة إكتئاب إهداء لشقيقه الراحل

وطرح المطرب رامي صبري أولى أعماله الغنائية التي جمعت بينه وبين شقيقه الراحل كريم صبري، وذلك بعدما أعلم عودته للعمل مرة أخرى بعد انقطاع دام لأيام بسبب وفاة شقيقه الفنان كريم صبري بشكل مفاجأ، لافتا إلى أن الحزن لا يستمر طويلا ويجب أن تسير الحياة بشكلها الطبيعي، في 1 من شهر أغسطس الحالي.

وحرص رامي صبري على توجيه رسالة خاصة للجمهور في مطلع أغنية «حالة إكتئاب» الذي طرحها منذ ساعات قليلة على موقع الفيدويهات “يوتيوب”، فكتب: “هذا العمل إهداء إلى روح الحبيب كريم صبري.. فلم يتقاضى أي شخص ساهم في هذا العمل أي عائد مادي.. برجاء الدعاء له بالرحمة و قراءة الفاتحة”.

تفاصيل أغنية حالة إكتئاب لرامي صبري وشقيقه الراحل

وكان قد نشر رامي صبري، جزء من الأغنية، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها كاشفا عن تفاصيل العمل، مشيرا إلى أنه يرجع في الأساس لشقيقه الراحل كريم، فقال: “هتسمعوا دويتو حالة اكتئاب اللي كلنا حضرناه في الفترة اللي فاتت بعد وفاة أخي الغالي كريم صبري، دايما كنت بقول لكريم نغني مع بعض وهو كان بيرفض، لسبب إنه عاوز يغني أول أغنية من غير مساعدتي وده كان من وجهة نظره اللي مكنتش مقتنع بيها”.

وتابع: "بس كنت دايما بسيبه براحته لحد لما توفى في صدمة ليا وللجميع كنت غالي عليا أو ي يا حبيبي، في الجنة إن شاء الله.. ربنا يرحمك ويصبرنا أنا ووالدتك ووالدك وأخواتنا..على غيابك وعدم وجودك معانا في البيت".