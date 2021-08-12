/645096/ضحية-لقمة-العيش-مقتل-شاب-على-يد-لصوص-في-المقطم-بسبب-التوك-توك

جريمة بشعة شهدتها منطقة المقطم، عندما قتل شاب على يد لصوص مجهولين، خلال محاولته الدفاع عن «التوك توك»، الذي يعمل عليه.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل سائق توك توك على يد لصوص في المقطم

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، بلاغًا يفيد بمقتل شاب يدعى «هشام. ذ» 21 سنة، ويعمل سائق «توك توك»، طعنًا بسلاح أبيض«مطواه» في منطقة المقطم.

وكشفت تحريات مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أن المجني عليه كان يعمل سائقًا على «توك توك»، خلال ممارسة عمله في المنطقة، قام مجموعة من اللصوص بسرقته أسرع تجاههم في محاولة لمنعهم من السرقة فقاموا بطعنه بسلاح أبيض«مطوا» 3 طعنات في الصدر والبطن ما تسبب في مقتله وفروا هاربين.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم لاستكمال إجراءات الدفن.

وفي سياق أخر لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرون بكدمات وكسور في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال بالطريق الدائري الإقليمي أعلى نزلة طريق «مصر – الإسماعيلية» الصحراوي.

وعلى الفور تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفيات القريبة وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

انقلاب سيارة ربع نقل

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائري الإقليمي اعلي نزلة طريق «مصر – الإسماعيلية» الصحراوي وأتضح مصرع شخص وإصابة 13 اخرين بكدمات وكسور.

وعلي الفور تم نقل 12 مصابا إلى مستشفى بلبيس واخر إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.