/645095/مجلس-الشباب-العربي-للتغير-المناخي-أحدث-منصة-لتعزيز-تفاعل-الشباب-العربي-مع-قضاياه-البيئية

في خطوة جديدة قام مركز الشباب العربي بالإعلان عن إطلاق مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، من أجل تشكيل منصة إقليمية تعزز تفاعل الشباب العربي مع قضاياه البيئية، ويدعم الاستراتيجيات العربية المتعلقة بالتغير المناخي.

مجلس الشباب العربي للتغير المناخي

يسعى مركز الشباب العربي إلى وجود قادة رأي ومبتكرين شباب في مجال المناخ، ويواكب هذا المسعى طلب دولة الإمارات العربية المتحدة، ملف استضافة قمة المناخ كوب 28 في عام 2023.

ويطلق مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومكتب المبعوث الخاص للدولة لشئون التغير المناخي بدولة الإمارات، وبالشراكة مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص العربية، ويضع المجلس أهدافا استراتيجية أهمها تمكين الشباب العربي من المهارات المطلوبة لمواجهة التحديات المناخية، وتمثيل صوته في المحافل العربية والدولية في مجال البيئة، ودعم الدول العربية في تعزيز جهودها للعمل المناخي، ورفع توصيات استراتيجية لصناع القرار في العالم العربي.

تأتي هذه الخطوة تزامنا مع تصاعد الاهتمام عربيا وعالميا بجهود العمل من أجل المناخ، ويضم مجال عمل مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، الذي تستمر دورته الواحدة لعامين، ستة تخصصات محوريالة، هي الإدارة المثلى للموارد الطبيعية والمياه، والطاقة النظيفة والمتجددة، والاقتصاد الدائري، والزراعة والأمن الغذائي، والحد من انبعاثات غازات التدفئة وتحسين جودة الهواء، والتكيف مع تبعات التغير المناخي.