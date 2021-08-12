/645094/الإسماعيلي-يهدد-بعدم-إذاعة-مباراة-الزمالك-والسبب

هدد علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي، بعدم إذاعة مباراة الدروايش القادمة، والتي ستكون أمام فريق الزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج السبب وراء تهديد علاء وحيد بعدم بث المباراة:

موقف الاسماعيلي من مباراة الزمالك

قال علا وحيد: “الجماهير تتطالبنا بعدم بث المباراة القادمة والتي ستكون أمام الزمالك، وذلك من أجل الضغط على الشركة الراعية لتسديد باقي مستحقاتنا”.

وتابع: “مباراتنا أمام الزمالك أهم مباراة في الموسم، ولذلك ندرس الأمر، وهذا حقنا”.

واختتم: “ المشكلة المادية ليست من أجل التجديد لإيهاب جلال، ولكن لضم صفقات جديدة لدعم صفوف الفريق”.

الإسماعيلي يعرقل النادي الأهلي في الدوري

وعرقل النادي الإسماعيلي مسيرة النادي الأهلي في الإستمرار على صدارة ترتيب الدوري الممتاز بعد التعادل وتوقف رصيد المارد الأحمر عند النقطة 65 خلف الزمالك متصدر الترتيب برصيد 67، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ويتبقى للنادي الأهلي 5 مباريات مقبلة في الدوري الممتاز ويحتاج خلالها للفوز مع تعثر الزمالك لحسم بطولة الدوري الممتاز، ليواصل الإسماعيلي تقديم هدايا للفارس الأبيض بتعطيل المارد الأحمر مثلما حدث بموسم 2019 عندما تعادل أيضا مع القلعة الحمراء بهدف لكل فريق قبل ان يستطيع المارد الأحمر حسم اللقب في النهاية.

مديرالكرة بالنادي الأهلي يكشف سبب غياب كهربا

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن سبب خروج محمود كهربا لاعب الفريق من قائمة مباراة اليوم أمام الإسماعيلي في الجولة 29 لبطولة الدوري الممتاز التي يستضيفها استاد الإسكندرية.

وأكد مدير الكرة بالقلعة الحمراء أن كهربا شعر بإعياء وبعض الآلام في الجسم، ومن ثم فضل الجهاز الفني خروجه من قائمة مباراة الإسماعيلي، لمنحه مزيدًا من الراحة، على أن يخضع لفحص طبي من أجل الاطمئنان عليه.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الأهلي في الدوري

حارس مرمى : محمد فوزى.

خط الدفاع : محمد عادل – مروان الصحراوى – مصطفى الزنارى – باهر المحمدى.

خط الوسط : محمد حسن – محمود دونجا أمامهما محمد صادق – فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم : شكرى نجيب.

على مقاعد البدلاء كل من:

محمد صبحى -مصطفى فارس – عماد حمدى – عبد الله جمعة – الشامى – عمر الوحش – محمد بيومى – مدبولى – شيلونجو.