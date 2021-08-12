منتخب مصر يحتل المركز السادس إفريقياً.. والسنغال في الصدارة

/645091/منتخب-مصر-يحتل-المركز-السادس-إفريقيا-والسنغال-في-الصدارة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن ترتيب المنتخبات، في جدول تصنيف الفرق على مستوى العالم، خلال شهر أغسطس الجاري، وبعد نهاية بطولتي كوبا أمريكا، وكأس أمم أوروبا.

ويستعرض دوت الخليج موقف المنتخبات العربية في جدول التصنيف العالمي للمنتخبات، وموقف مصر في جدول الترتيب.

شهد التصنيف العالمي على تربع المنتخب البلجيكي في صدارة المنتخبات، بالرغم من فشلة في بطولة كأس أمم أوروبا 2020، وخروجة من الدور النصف نهائي.

ترتيب مصر عالمياً وإفريقياً

وشهد التصنيف العالمي للمنتخبات على حفاظ منتخب مصر على المركز السادس والأربعين عالميًا والسادس إفريقيًا، بالرغم من عدم خوضه منتخب الفراعنة أي مباريات ودية خلال أيام الأجندة الدولية.

في حين احتل منتخب السنغال صدارة المنتخبات الإفريقية بتواجده في المركز الـ 21 عالميًا، وبعده تونس في الـ 28، ثم الجزائر في الـ 30، ثم المغرب صاحب المركز الـ 32، وقبل مصر مباشرًة، منتخب نيجيريا الذي تراجع للمركز الـ 34، في جدول التصنيف العالمي خلال شهر أغسطس.

بلجيكا في الصدارة

وعلى الصعيد العالمي، حافظ منتخب بلجيكا على صدارة التصنيف كاملًا، وتقدم منتخبا إيطاليا بطل اليورو والأرجنتين بطل كوبا أمريكا لقائمة المُصنفين العشرة الأوائل في التصنيف.

وتواجد المنتخب الإيطالي في المركز الخامس بفارق مركز واحد عن المنتخب الإنجليزي وصيف اليورو، الذي حل رابعًا، كما صعد منتخب الأرجنتين للمركز السادس، بعدما توج باللقب القاري على حساب البرازيل.

موعد عودة المنتخب للمعسكر

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، إقامة معسكر الفراعنة المقبل فى الإسكندرية بداية من يوم 28 أغسطس الجارى، وتحديدا عقب انتهاء مباريات الدورى المصرى.

واستقر حسام البدرى، على ضم 28 لاعبا لمعسكر المنتخب الذى ينطلق يوم 28 أغسطس الجارى حتى 7 سبتمبر المقبل، ويتخلله مباراتان أمام أنجولا والجابون فى التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

ويأتى قرار البدرى باختيار 28 لاعبا للمباراتين تحسبا لوقوع أى إصابات بين اللاعبين قبل خوض المباراتين، فى ظل حالة الإجهاد التى تسيطر على اللاعبين بسبب ضغط المباريات الدورى المتبقية.