معلومات عن مسابقة السكة الحديد 2021 شروط وظائف السكة الحديد

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مسابقة السكة الحديد 2021 بدأ المواطنون يبحثون عنها و كذلك يبحثون عن شروط وظائف السكة الحديد في مواقع وظائف خالية أو من نادي السكة الحديد مدينة نصر و ذلك لأن وظائف السكة الحديد ٢٠٢١ تهم المواطنون هذه الفترة و يتم ايجادها على بوابة الحكومة الإلكترونية وظائف السكة الحديد حيث أن تعيينات السكة الحديد اعلان وظائف السكة الحديد 2021 في مسابقة السكة الحديد 2021 و من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية وظائف السكة الحديد يتم التسهيل على التقدم إلى مسابقة السكة الحديد 2021 .
دوت الخليج
مسابقة السكة الحديد 2021 بالتفصيل
و كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية وظائف السكة الحديد عن مسابقة السكة الحديد 2021 لاختيار أفضل المتقدمين للتعيين بالوظائف الفنية و التي تتكون من 1500 فني تخصصات للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات .
شروط وظائف السكة الحديد 2021
شروط وظائف السكة الحديد هي أن الا يقل السن عن 18 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا في بداية الإعلان. المتقدم على وظيفة السكة الحديد 2021 يكون قد آدى الخدمة العسكرية أو حصل على الإعفاء النهائي أو المؤقت. من شروط وظائف السكة الحديد أن يكون المتقدم من أن المقيمين إقامة دائمة في حدود المنطقة المتقدم إليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومي سارية قبل تاريخ الإعلان. لا يقل مجموع درجات المؤهل الدراسي عن 65% لكل الوظائف تطبق القوانين واللوائح والتعليمات المستديمة المعمول بها بالهيئة. يقوم الباحث عن وظائف السكة الحديد بتوريد 250 جنيها، من خلال حوالة بريدية باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحت رقم مؤسسي (1 4040100) مقابل رسوم .
مسابقة السكة الحديد
المؤهل الدراسي شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة بطاقة الرقم القومي سارية أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو المؤقت 4 صور شخصية 4×6 صحيفة الحالة الجنائية باسم هيئة السكك الحديدية أصل الحوالة البريدية ملف ورق حجم كبير
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