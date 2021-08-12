خطوات حجز وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري ومشروع سكن 2 لكل المصريين

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محمد سياف - ابو ظبي - خطوات حجز وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري، أعلنت وزارة الاسكان عن طرح مشروع سكن 2 لكل المصريين ضمن مبادرة التمويل العقاري، حيث تسعي وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة جاهدة من أجل توفير السكن الملائم لكافة أطياف المجتمع المصري، ولهذا تم طرح مبادرة التمويل العقاري، والتي سوف تساعد المصريين على شراء الوحدات السكنية سواء التي يوفرها الصندوق العقاري ، أو من خلال شراء وحدات سكنية بالخارج، ومن الوحدات السكنية التي أعلن عن توفيرها الصندوق العقاري ضمن مشروع سكن 2 لكل المصريين، في مختلف محافظات الجمهورية ، وسوف نركز هنا في هذه المقالة على تفاصيل سكن 2 لكل المصريين وأيضاً على مبادرة التمويل العقاري.
خطوات حجز وحدة سكنية لمحدودي الدخل في مشروع سكن 2 لكل المصريين ضمن مبادرة التمويل العقاري:-
1- يقوم العميل بشراء كراسة الشروط من أقرب مكتب بريد اعتباراً من يوم 15 أغسطس 2021.
2- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً.
3- عدم الحصول على وحدة سكنية مدعومة من قبل أو ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي.
4- يجب ألا يزيد الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأعزب عن 54 ألف جنيه بما يعادل 4500 جنيه شهرياً والاسرة لا يزيد عن 6000 جنيه شهرياً.
5- الحد الأدنى لمتوسطي الدخل 12000 جنيه.
6- مساحات الوحدات السكنية تتراوح ما بين 75 متر و90 متر.
المحافظات المطروح بها مشروع سكن 2 لكل المصريين للإسكان المتوسط:-
أعلنت وزارة الإسكان عن طرح وحدات سكنية ضمن مشروع سكن 2 لكل المصريين للإسكان المتوسط وذلك في المحافظات الآتية:-
|المحافظة
|المدينة
|المحافظة
|المدينة
|القاهرة
|حدائق العاصمة امتداد مدينة بدر
|مرسي مطروح
|العلمين الجديدة
|15 مايو
|المنيا
|المنيا الجديدة
|الجيزة
|حداق أكتوبر
|أسيوط
|ناصر
|6 أكتوبر
|البحيرة
|رشيد الجديدة
|الشرقية
|العاشر من رمضان
|بني سويف
|بني سويف الجديدة
|أسوان
|أسوان الجديدة
أسعار ومساحات الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع سكن 2 لكل المصريين للإسكان المتوسط:-
|الدور
|المساحة
|سعر بيع الوحدة
|مبلغ مقدم جدية الحجز
|قيمة دفعة ربع سنوية
|الأرضي
|100
|471.000 جنيه
|55000
|11500
|الأرضي
|110
|503.000 جنيه
|المتكرر
|519.000 جنيه
|الأخير
|519.000 جنيه
|المتكرر
|120
|561.000 جنيه
|الأخير
|546.000 جنيه
يمكن التعرف على كراسة الشروط في مشروع سكن 2 لكل المصريين كما يلي:-
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