قرار جمهورى بمد خدمة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام لمدة عام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القرار رقم 339 لسنة 2021، بمد خدمة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، لمدة عام، من اليوم الخميس، بعدما وصل فضيلته للسن القانونية اليوم الخميس، 12 أغسطس 2021.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قدر أصدر أمس القرار رقم 338 لسنة 2021 بشأن اعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين "17 و20" من قانون الخدمة المدنية.