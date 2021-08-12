جدة - نرمين السيد - ويحوى المعهد أقسام العلوم الإنسانية وتضم: التاريخ القبطى، الاجتماع والتربية، الدراسات الإفريقية، الدراسات الإعلامية. أقسام التراث القبطى: الفن القبطى، الآثار القبطية، العمارة القبطية، التراث الشرقى المسيحى. أقسام العلوم الكنسية: العلوم اللاهوتية، اللغة القبطية، الألحان والموسيقى القبطية، القانون الكنسى، العلاقات الكنسية والمسكونية.

ويقبل معهد الدراسات الذى تأسس عام 1954، الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس، ومدة الدراسة به سنتان يحصل بعدها الدارس على درجة الدبلوما فى التخصص الذى قام درسه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبول دفعة جديدة بمعهد الدراسات القبطية أول سبتمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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