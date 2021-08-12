التربية الإعلامية الرقمية.. رسالة ماجستير بجامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - حصلت الباحثة غادة أحمد خليل، على درجة الماجستير مع التوصية بالطبع والتداول بين الجامعات، فى رسالة بعنوان التربية الإعلامية الرقمية ومهاراتها اللازم توافرها لدى طالبات كلية التربية للطفولة المبكرة من كلية الطفولة المبكرة قسم العلوم الأساسية.





وضمت لجنة الإشراف والحكم: الدكتورة هالة الجروانى، العميد الأسبق للكلية، مشرفا ورئيسًا، والدكتورة أمانى ألبرت أستاذ الإعلام المساعد، المستشار الإعلامى لجامعة بنى سويف ووكيل كلية الإعلام، مناقشا، والدكتورة حنان عبده غنيم أستاذ متحف الطفل المساعد مشرفًا، والدكتورة رجاء عبدالرازق الغمراوى أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد مشرفًا.

وناقشت الرسالة التربية الإعلامية الرقمية وقدرة أى شخص على إنتاج الرسائل وتحليلها ونقدها، ويعتبر موضوع الدراسة متميز نظرًا لأهميته فى كونه يتناسب مع العصر وما يحيط بالطفل من تحديات ومغريات فى المراحل المبكرة من عمره تتسم بالتقدم الكبير للتكنولوجيا.

وتهدف التربية الإعلامية الرقمية الموجه للطفل لتنمية مهاراته على الاستقبال والتفكير الناقد وتفسير وتحليل الرسائل النصوص الإعلامية المقدمة له ما يقتضى ضرورة غرس مهارات التربية الإعلامية لدى الأطفال لتميز المضامين السلبية الأمر الذى يشير إلى أهمية هذه الدراسة وهى إعداد وتأهيل الطالبة المعلمة تكنولوجيا بجانب إعدادها أكاديميًا ومهنيًا وضروره تحديث مهاراتها إعلاميًا لتتمكن من تأهيل الطفل فى مرحله لاحقة.

وخرجت الرسالة بعدد من التوصيات منها ضرورة إدخال مقررات دراسة التربية الإعلامية كمقرر أساسى بوزارتى التربية والتعليم العالى لتطوير المهارات التقنية والرقمية لدى الأجيال المقبلة حتى يكونوا مؤهلين للتعامل الفعال بشكل إيجابى مع وسائل الإعلام الرقمية.