وزيرة الصحة: 14 ألف مواطن تلقوا تطعيم كورونا حتى ظهر اليوم

جدة - نرمين السيد - وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتكثيف إرسال الرسائل النصية الخاصة بمواعيد تلقى المواطنين لقاح فيروس كورونا، إذ تم إرسال 350 ألف رسالة، اليوم للمواطنين للتوجه إلى مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية، تزامنًا مع استقبال مصر شحنات من لقاحات فيروس كورونا المختلفة.





وأوضحت وزيرة الصحة أنه تم تطعيم 14 ألف مواطن صباح اليوم منذ بداية العمل بمراكز التطعيمات وحتى ظهر اليوم، لافتة إلى توافد المواطنين واستمرار العمل بمراكز التطعيمات حتى الساعة التاسعة مساء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع قيادات الوزارة ومديرى المديريات على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة سير عملية تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، ومتابعة مستجدات وتطورات الوضع الوبائى، ضمن خطة الدولة للتصدى للجائحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة وجهت بإطلاق سيارات قوافل ثابتة فى أماكن العمل الرئيسية فى المصانع والبنوك ودواوين الحكومة والمدارس والجامعات، على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى كافة المناطق الصناعية بمحافظات مطروح والسويس وبورسعيد، ومواقع العمل بالمشروعات القومية بمدينة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتسجيل العاملين بتلك الأماكن على الموقع الإلكترونى الخاص بتلقى اللقاح وتطعيمهم بلقاح فيروس كورونا، بالمجان.

وأشار مجاهد إلى توافر أنواع مختلفة من لقاحات فيروس كورونا بمراكز التطعيمات شملت "سينوفارم، سينوفاك، استرازينيكا، سبوتنك وجونسون أند جونسون"، وذلك فى إطار حرص الدولة وجهودها المستمرة للتواصل مع مختلف الجهات الدولية لتعدد وتنوع مصادر اللقاحات فى مصر، لحماية المواطنين والحفاظ على مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

ولفت مجاهد إلى أن الوزيرة ناشدت المواطنين من كبار السن بالتوجه لتلك القوافل للتسجيل وتلقى اللقاح، بعد انقضاء فترة الظهر التى تشهد ارتفاع درجات الحرارة، للتيسير عليهم، حيث تستمر القوافل الثابتة فى عملها حتى الساعة الثامنة مساء.

وتابع أن الوزيرة وجهت المواطنين بمواصلة التسجيل من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة "http://www.egcovac.mohp.gov.eg/" لتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد، للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، بالمجان، من خلال مراكز تلقى اللقاحات التى بلغ عددها 539 مركز ًا موزعين على محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 126 مركزًا لتطعيم المسافرين واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح، والمؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، والتى تستخدم لأغراض السفر وغيرها، حيث تبلغ قيمة المصاريف الإدارية لاستخراج الشهادات للراغبين فى السفر إلى الخارج، 250 جنيهًا للمصريين، و10 دولارات قيمة استخراج الشهادات لغير المصريين، و100 جنيه مصاريف إدارية للمواطنين الراغبين فى الحصول على شهادات محلية لتقديمها بمختلف الجهات التى تتطلبها داخل مصر.