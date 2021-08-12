ممثل الأغلبية فى البرلمان: السيسى ملهم الشباب والضياء الذى أنار عتمة الطريق

جدة - نرمين السيد - قال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية بمجلس النواب، إن الشباب هم ركيزة النجاح، ومفتاح النصر، وبناة الحاضر وقادة المستقبل، وأيقونة العطاء والعزيمة، وأيادى الوطن الفتية للحفاظ على هويته، وحصنها الحصين ضد غزاة الفكر.





وأكد رشاد، فى بيان له، إن شباب مصر يقود ملحمة غير مسبوقة فى تاريخ البشرية، ملحمة تقوم على تحصين العقول من التطرف، وإرساء مبادئ الحوار البناء، وغرس قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر، وإثبات قدرتهم على القيادة والإبداع والنهوض.

وأشار رشاد، إلى أن الملحمة لم تكن لتحدث لولا وجود قائد وطنى مؤمن بقيمة الشباب وإمكانياتهم وحقهم فى التمكين، قائد كرس كل جهود الدولة لاستعادة أمل وثقة الشباب أولًا فى أنفسهم بعد أن سيطر عليهم اليأس، وضرب المثل والقدوة فى تمكينهم فكريًا وثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا.

وأوضح ممثل الأغلبية، أن شباب مصر يعيش عصره الذهبى فى عهد الرئيس السيسى الملهم الحقيقى للشباب، الضياء الذى أنار لهم عتمة الطريق، جابر الخواطر، ومفجر الطاقات، مؤكدًا أن مصر لم تكتف باحتضان أبنائها بل مدت ذراعيها بكل الخير لشباب العالم وصنعت منهم سفراء للسلام والتسامح.

وأضاف رشاد، أن احتفال العالم اليوم الخميس باليوم العالمى للشباب يجعلنا ننظر بعين الفخر والعزة لما وصل إليه حال شباب مصر، ويجعلنا نتقدم بتحية إجلال وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى جعل الشباب أيقونة ورمزًا للجمهورية الجديدة.

ووجه رشاد رسالة لشباب مصر قائلًا: "أفخر بكونى واحدًا من جيلكم فافخروا بتجربتكم وعظموها، وواصلوا العمل الدؤوب من أجل وطنكم وقائدكم المخلص الذى منحكم الثقة، وغرس فيكم الأمل، وزيدوا من ولائكم وانتمائكم لوطنكم بالعمل والإنجاز وبناء قلاع المجد والحضارة لتسمو بنا مصر وتتقدم".