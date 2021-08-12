قرار جمهورى بمد خدمة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام لمدة عام

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 339 لسنة 2021، بمد خدمة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، لمدة عام، من اليوم الخميس، بعدما وصل فضيلته للسن القانونية اليوم الخميس، 12 أغسطس 2021.





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