/645093/الزمالك-يعود-للتدريب-بميت-عقبة-بعد-انتهاء-أعمال-الصيانة-بالملعب

انتهت أعمال الصيانة لملعب نادي الزمالك، ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة استعدادا لاستقبال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويستعررض دوت الخليج التفاصيل:

أجرت إدارت نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب، أعمال صيانة لملعب النادي، والذي يخوض عليه الفريق الأول لكرة القدم، تدريباته، لتعديل وصيانة أرضية الملعب وبعض الأماكن الأخرى في النادي ألزمت بالصيانة.

تدريبات الفريق بالأسكندرية

واصل الفريق الأول تدريباته على ملعب الترسانة، فترة قليلة، وبعدها توجه للإسكندرية لعمل معسكر للفريق، ومواصلة تدريبات الفريق، وذلك بعد توقفت تدريبات القلعة البيضاء على ملعب عبداللطيف ابورجيلة، معقل الفريق، في الفترة السابقة.

ويستأنف الزمالك تدريباته في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له في السابعة من مساء يوم السبت المقبل على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري.

جاهزية ملعب الزمالك

وأكد رضا دعبس مدير الاستاد أن العمل داخل الملعب كان مستمرا طوال فترة وجود الفريق بمعسكر برج العرب والآن أصبح ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة جاهزا لاستقبال تدريبات الفريق بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاحات.

أجرى أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك اتصالات هاتفية بالرباعى محمود الونش وأيمن حفنى ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر لاعبو الفريق الذين تعرضوا لحادث سير بسيط على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى فى الساعات الأولى من صباح اليوم عقب نهاية مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى أمس التى انتهت بفوز الزمالك 2 / 1 ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدورى.

اتصالات أسامة نبيه

واطمأن أسامة نبيه على عدم تعرض الرباعى لأى إصابات، وأنهم عادوا لمنازلهم بأمان فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وقدم نبيه الشكر للرباعى على مجهودهم والتزامهم فى المعسكر والمباريات الأخيرة مؤكدا لهم أنه فخور بجميع لاعبى الزمالك وأنهم كانوا على قدر المسئولية.

وتعرضت السيارة التى كان يستقلها الرباعى، أيمن حفنى ومحمود حمدى الونش وإسلام جابر ومحمد أشرف روقا لاعبو الزمالك، لحادث سير خلال العودة من الإسكندرية إلى القاهرة عقب مواجهة الاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى.

حرص محمد أشرف “روقا” لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على طمأنة جماهير القلعة البيضاء بعد تعرضه وزملاءه أيمن حفني ومحمود حمدي “الونش” وإسلام جابر لحادث سير أثناء عودتهم بالسيارة الخاصة إلى القاهرة بعد الانتهاء من خوض مباراة الاتحاد السكندري.