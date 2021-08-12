/645090/أهم-عمل-ليا-تامر-حسين-يروج-لأغنيته-مع-محمد-حماقي-لو-هتسيب

أعرب الشاعر تامر حسين عن ساعدتها بالتعاون مع الفنان محمد حماقي لأول مرة في أغنية جديدة بعنوان «لو هتسيب» مشيرا إلى أنها تعد من أهم أعماله خلال الفترة الحالية وفي المطلق، كما أشار إلى استعداده خلال الفترة المقبلة للتألق بأعمال مختلفة.

دوت الخليج يرصد تعليق تامر حسين على أغنيته مع حماقي

نشر تامر حسين البوستر الرسمي لأغنية حماقي الجديدة «لو هتسيب» من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها مروجا: “ لعُشاق الدراما) كان عندى وجهة نظر ف الناس أو الحبايب اللى بيبقى مفارقك ويقولك أبقى (خلى بالى مِن نفسك ) أو (عايزك بخير بعد ما نسيب بعض )باحس انها وصية مِش فى محلها ومالهاش غير الرد اللى حاتسمعوه ف الاغنية”.

وتابع حسين حديثه قائلا: “المهم حاتعرفوا التفاصيل كاملة فى واحدة من أهم الأغانى اللى كتبتها السنادى ومن أهم اغانيا فى المُطلق وأتمنى تعجبكم أول أغنية ليا ف البوم صديقى الفنان محمد حماقى يافاتنى (لو حاتسيب) ولسه فى حاجات مُختلفة ب اذن الله”.

موعد طرح أغنية لو هتسيب لمحمد حماقي

ومن المقرر إطلاق الأغنية اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وجميع المنصات الموسيقية، اذ نشر حماقي، بوستر ألبومه الجديد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلق على الصورة، قائلًا: “النهاردة الساعة 5 أغنية لو هتسيب من ألبوم يا فاتني، هتكون موجودة على يوتيوب وكل منصات الموسيقى”.

محمد حماقي يتصدر التريند بزيها مين

واستطاعت أغنية «زيها مين» للفنان محمد حماقي أن تحقق مشاهدات ساحقة بعد 5 أيام فقط من طرحها عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، ونالت العديد من الإشادات على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، اذ تصدرت تريند رقم 1 على موقع يوتيوب، كما وصلت عدد مشاهدتها حتى الأن لأكثر من 6 ملايين مشاهدة في 5 أيام فقط، وهو عدد مرضي للغاية.

أغنية «زيها مين» من أغاني ألبوم يا فاتني، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.