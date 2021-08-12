/645081/جوزي-بيتاجر-في-الإستروكس-داليا-في-دعوى-خلع-بمحكمة-الأسرة-بمدينة-نصر

«جوزي بيوزع أستروكس في المنطقة» .. بهذة الكلمات رفعت ربة منزل «داليا» صاحبة 30 سنة ضد زوجها «أحمد» دعوي خلع بمحكمة الأسرة بمدينة نصر، مبررا طلبها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حكاية داخل محكمة الأسرة

الراجل اللي كنت بحلم به

روت الزوجة لمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي 3 سنوات زواج صالونات عند طريق أحد الأقارب.. بعد التعلاف عليه اعتبرته حب حياتى .. وأنه الراجل اللس كنت بحلم بيه طول عمرى».

عكس شخصيته الحقيقة

أكملت الزوجة في تصريح خاص لـ «دوت الخليج» : «من أول يوم في جوازنا وهو بيحاول إظهار شخصية عكس شخصيته الحقيقة، فزوجي يمارس عمل والده وأجداده في توزيع المواد المخدرة «الإستروكس»..لكني لم أعرف.. وهو الأمر الذي دفعه لمطالبته بالسكن بالشارع اللي بيعيش به والده وأقاربه كي يكون قادر على مواصلة عمله في حمايتهم».

نيتي صافية

أشارت الزوجة لـ «دوت الخليج» : « لم يخبرني أحد بطبيعة عمله خوفاً من أهله، لكن شوفت معاه فلوس كثيرة.. وقطع الذهب يقوم بشرائها، ولما سألته بتجيب كل ده منين قالي ..ربنا بيرزق عشان نيتي صافية».

قالي ملكيش عندي حاجة

أختمت الزوجة لـ «دوت الخليج»: «وعندما وجهت جوزي بعمله ضربني وسب لي وطردني من الشقة وقالي ملكيش عندي حاجة .. وأنا مش عايز أعيش معاكي مع السلامة .. فلجأت إلى محكمة الأسرة بمدينة نصر لرفع دعوى خلع ضده».