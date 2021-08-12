/645073/رئيس-وأعضاء-مجلس-القضاء-الأعلى-يقدمون-التهئنة-لرئيس-هيئة-النيابة-الإدارية-صور

استقبل المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبصحبته المستشارين الأجلاء أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، صباح أمس الأربعاء الموافق ١١ / ٨ / ٢٠٢١، المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ولفيف من السادة المستشارين الأجلاء من نواب رئيس محكمة النقض، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة قرب اكتمال عطاء سيادته.

حيث أشاد المستشار عبد الله عمر شوضة، بالدور البارز والفعال الذي قام به المستشار عصام المنشاوي، خلال فترة رئاسته لهيئة النيابة الإدارية، والتعاون والتنسيق المثمر بين النيابة الإدارية والقضاء المصري، معربًا عن خالص تمنياته لسيادته بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق.

ومن جانبه، أكد المستشار عصام المنشاوي، على بالغ التقدير والاحترام للقضاء المصري العادل، وأهمية وقوة علاقات التعاون والتواصل والتنسيق بين النيابة الإدارية والقضاء المصري وكافة الجهات والهيئات القضائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة.

وفي نهاية اللقاء، قام المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بإهداء درع "مجلس القضاء الأعلى محكمة النقض" للمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وللمستشار شفيق محمد بدر الدين نائب رئيس الهيئة وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بمناسبة قرب اكتمال عطاء سيادتهما وتقديرًا واعزازًا لما قاما به سيادتهما من جهد لتحقيق رسالة العدالة السامية.