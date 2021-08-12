تزامنا مع اليوم العالمي للشباب.. تكريم حياة كريمة كأفضل مبادرة تنموية بالوطن العربي

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تحت شعار "تمكين الشباب العربي نحو التحرك االيجابي"، تم اختيار المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة كأفضل مبادرة تنموية بالوطن العربي، وذلك بمشاركة شباب وشابات من ٢١ دولة عربية وعدد من الشخصيات العامة العربية الداعمة للمجتمع المدني.
جاء ذلك ضمن فعاليات الاحتفال الذي ينظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة باليوم العالمي للشباب وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتحت رعايتها، وتحت رعاية كل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة.
ويأتي الاحتفال في نسخته ١٢ والذي يقوم مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بتنظيمه مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية منذ اطالقها عام ٢٠٠٦ حتي الآن بالتعاون مع قطاع الشئون الاجتماعية وإدارة منظمات المجتمع المدني وتسلم الجائزة عن مؤسسة حياة كريمة السيد محمود أسامة أمين مؤسسة حياة كريمة وعضو مجلس الامناء، وذلك بحضور وفد من مؤسسة حياة كريمة.
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