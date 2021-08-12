مد فترة التقديم للالتحاق بمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية حتى 19 أغسطس

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان اليوم الخميس أنه استجابة لطلب العديد من الطلاب، تم مد فترة التقديم للالتحاق بمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى يوم الخميس 19 أغسطس .





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذ القرار جاء لإتاحة الفرصة لمزيد من الطلاب للتقديم بالمدارس فى المحافظات التالية:(الجيزة "الشيخ زايد"، الإسكندرية، الدقهلية "المنصورة"، السويس، المنيا)

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