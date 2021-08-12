القوى العاملة: صرف 8.4 مليون جنيه لـ 8.508 عاملين غير منتظمين بسوهاج

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 517 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 8 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 45 فرصة عمل.





وأضاف سعفان أن المديرية نفذت دورة تدريبية بمركز التدريب المهنى بسوهاج، على اللغة الإنجليزية، استفاد منها 18 متدربا، وتنفيذ دورتين تدريبيتين على مهن، التفصيل والحياكة والسباكة الصحية بوحدة التدريب المتنقلة بكوم شقاوة طما استفاد منها 20 متدربا ومتدربة.

وأوضح وزير القوى العاملة أن المديرية فتشت على 650 منشأة دورى وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 5 محاضر، وعمل 4 ندوات توعية فى مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما تم عقد 6 ندوات زيادة الإنتاج، و5 ندوات توعية بأضرار السموم البيضاء، حضرها 145 عامل وعاملة ، فضلاً عن عقد 5 ندوات بمكتب عمل طهطا والمنشاة وسوهاج غرب تناقش موضوعات متعددة منها المساواة بين الجنسين - المشكلة السكانية - التحرش الجنسى.

وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضى، أنه تم الانتهاء من صرف منحة عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك بإجمالى 8 ملايين و485 ألف جنيه لـ 8.508 عاملين من المسجلين، فضلا عن صرف 70 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 17 عاملا منهم، 6 منح مولود، و4 منحة زواج، و4 منح وفاة لأسرة 4 عمال متوفيين، و3 منحة وفاة أحد الأقارب.

كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالى 70 ألف جنيه، ما بين عمليات جراحية صغرى وكبرى، ومصاريف علاج، لـ 5 عمال من المسجلين بالمديرية.

وأضاف أن المديرية استخرجت 398 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، وتلقى 4 شكاوى، تم حفظ 3 شكاوى منها، وإحالة شكوى للقضاء.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، فتشت المديرية على 158 منشأة، وإعادة التفتيش على 303 منشآت أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 47 محضرا، وإعطاء مهلة قانونية لـ 111 منشأة أخرى، فضلاً عن بحث 12 شكوى و منح 3 تراخيص وعمل 7 حملات تفتيشية.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تابعت المديرية التفتيش على 666 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى.