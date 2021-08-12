اختيار «حياة كريمة» كأفضل مبادرة تنموية بالوطن العربى

جدة - نرمين السيد - تم اختيار المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" كأفضل مبادرة تنموية بالوطن العربى، وذلك بمشاركة شباب وشابات من 21 دولة عربية وعدد من الشخصيات العامة العربية الداعمة للمجتمع المدنى.





جاء ذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى للشباب والموافق الثانى عشر من أغسطس، وتحت شعار "تمكين الشباب العربى نحو التحرك الإيجابى وضمن فعاليات الاحتفال الذى نظمه مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة باليوم العالمى للشباب بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتحت رعايتها، وتحت رعاية وزارتى التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة.



وتسلم الجائزة عن مؤسسة حياة كريمة السيد محمود أسامة أمين المؤسسة وعضو مجلس الأمناء، وذلك بحضور وفد من مؤسسة حياة كريمة.