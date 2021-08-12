5 ملايين جنيه .. وزير الأوقاف يعلن منحًا دراسية للطلاب الوافدين

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تخصيص 5 ملايين جنيه منحًا دراسية للطلاب الوافدين المتفوقين، فى إطار حرص الدولة المصرية على رعاية الطلبة الوافدين وفى ضوء الدور الريادى والمجتمعى لوزارة الأوقاف.





وقرر جمعة، زيادة المنحة المقدمة للطلبة الوافدين والمسجلين على منحة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لتكون كالتالى..

أولًا: طلبة المرحلة الجامعية، زيادة المنحة المقدمة لهم من 500 جنيه إلى 1.500 جنيه شهريًا، بنسبة زيادة تصل إلى 200%.

ثانيًا: طلبة المرحلة الثانوية ، زيادة المنحة المقدمة لهم من 500 جنيه إلى 700 جنيه شهريًا، بنسبة زيادة تصل إلى 40 %.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يوفر للمقيدين على منحة المجلس برامج تدريبية وتثقيفية قصد بيان سماحة الإسلام وعظيم أخلاقه، إضافة إلى رحلات ميدانية للتعرف على جوانب الحضارة المصرية، كما يوفر لهم المشاركة فى المسابقات الثقافية والدولية، ويتم إهداؤهم بعض إصدارات المجلس العلمية وبخاصة الحديثة والعصرية منها، مع جوائز للمتميزين منهم.

وتقرر صرف تلك الزيادة بداية من شهر سبتمبر 2021 لمن تنطبق عليه الشروط منهم.

وعلى الطلاب الوافدين المقيدين على منحة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ضرورة إحضار إفادة النجاح خلال موعد أقصاه 30 أغسطس 2021، إذ تعد هذه الإفادة شرط القيد فى استمرار صرف هذه المنحة ، كما سيتم الإعلان خلال أيام عن فتح الباب أمام الطلاب الوافدين غير المقيدين على منح دراسية الراغبين فى الاستفادة بهذه المنحة ممن تنطبق عليهم شروطها.