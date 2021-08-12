صور.. أشرف صبحى يشهد احتفال الشباب العربى باليوم العالمى للشباب

جدة - نرمين السيد - وأثنى وزير الشباب والرياضة على الجهود المبذولة من قبل مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة وجامعة الدول العربية نحو الشباب العربى وتوحيد الفكر والجهد ونقل الأفكار لخطوات إيجابية ومبادرات تقرب من وجهات النظر نحو وجدان هذا الوطن، وذلك فى ظل التغيرات السريعة والتحديات التى تواجه دولنا العربية.



جاء ذلك خلال حضورالدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والدكتورة مشيرة أبو غالى مؤسس ورئيس مجلس ادارو مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة، احتفال الشباب العربى باليوم العالمى للشباب تحت شعار"تمكين الشباب العربى نحو التحرك الإيجابى"، والذى يقام تحت رعاية جامعة الدول العربية وينفذه وزارتى الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى ومجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة.



وقال وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تسعى الى مساعدة الشباب فى كل أنحاء الوطن العربى، وتعمل على تشجيعهم على الإبداع والابتكار فى الأنشطة التى يشاركون فيها، وكذا العمل على تبادل الخبرات بين الشباب العربى من خلال العديد من الفعاليات التى تجمع الشباب فى اى دولة عربية.



وأشار صبحى، إلى أن وزارة الشباب والرياضة تولى اهتماما كبيرا بالشباب فى جميع أنحاء الجمهورية، وتسعى إلى تقديم الدعم والرعاية لهم على كل الأصعدة، من خلال إتاحة مساحات واسعة للممارسة الرياضية وتوسيع القاعدة الشعبية الرياضية، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى تطوير الأنشطة والبرامج التى تُنفذ لخدمة الشباب المصرى بصفة خاصة والشباب العربى بصفة عامة، وتُسهم بشكل كبير فى تبادل الخبرات وترسيخ القيم والمبادئ بين الشباب العربى لخدمة أوطانهم بصورة تعكس دورهم المتميز فى بناء الأوطان، وتأكيدا على الدور الريادى الذى تبذله القيادة السياسية نحو توحيد الصف العربى.

وأكدت الدكتورة مشيرة أبو غالى أن التحديات الحالية تتطلب مشاركة أكبر للشباب العربى ومواجهة هذه التحديات وتحويلها لإنجازات تلقى بظلالها على شعوبنا العربية، مشيرة إلى تمكين الشباب العربى نحو التحرك الإيجابى وهو شعار الاحتفالية يعكس ضرورة تمكين الشباب فى الدول العربية بما يسهم فى صعود أسهم التنمية المستدامة، ويكونوا أكثر تأثيرا وعطاءً ومثمرا، والعمل على تحقيق المواطنة والتنمية والسلام.



ووجهت "أبوغالى" الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على مبادرة "حياة كريمة"، والتى تم اختيارها كأكثر وأكبر مبادرة إنسانية فى الوطن العربى، موضحة أنها اضخم مبادرة تنموية فى الوطن العربى بل وفى العالم أجمع ، وقالت رئيس مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة: "كل الشكر والتقدير والامتنان للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تقديرا وعرفانا لما يقدمه ويبذله من جهد فى خدمة الشباب المصرى والعربى، ودعمه المتواصل لكل المنظمات التى تخدم الشباب وترسخ للقيم الوطنية ، ودعمه اللامحدود لإنجاح الحفل والجلسات المصاحبة له".



وقدم الدكتور وليد الأنصارى، نائبا عن وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة للشباب بدولة الكويت، الشكر والتقدير لجامعة الدول العربية، ومصر حاضنة العرب وقبلة الشباب العربى الذى يثبت يوما بعد يوم جدارته وتميزه بين أقرانه من شباب دول العالم فى مختلف المجالات وذلك لما توليه الدول العربية بشبابها وايمانها بقدراتهم لتحقيق أهداف وغايات هذه الدول.



وشهد الحفل، عرض فيلما تسجيليا عن مجلس الشباب العربى العربى للتنمية المتكاملة، بالإضافة إلى تكريم فرسان العطاء الوطنى وتكريم مبادرة حياة كريمة ، وتكريم الشباب الفائز بجائزة التميز للشباب العربى، كما يتضمن الاحتفال باليوم العالمى للشباب، مجموعة من الجلسات والندوات الحوارية ومنها تجارب ملهمة لشباب عربى مبدع ومبادرات شبابية وطنية والشباب العربى وأمن المعلومات العربية وسبل مواجهة التحديات المستقبلية وتأثير الشائعات على ذلك.



حضر الحفل، السفير محمدى أحمد أمين عام مجلس الوحدة الإقتصادية العربية، وممثلى سفارات الدول المشاركة، أعضاء مجلس إدارة الشباب العربى للتنمية المتكاملة، ولفيف من الإعلاميين ومنظمى الحدث، ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور ماجد العزازى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، ومحمود أسامة الأمين العام لمبادرة حياة كريمة.