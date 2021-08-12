/645080/يصغرها-بـ15عام-تعرف-على-موعد-زفاف-نجوى-كرم-من-رجل-أعمال-إماراتي

تعيش الفنانة نجوى كرم حالة ارتباط عاطفية منذ فترة، اذ أعلن الإعلامي اللبناني إيلي باسيل عن استعدادتها لإقامة حفل زفافها خلال الفترة المقبلة، كاشفا عن هوية زوجها.

دوت الخليج يكشف موعد زفاف نجوى كرم

وقال إيلي بايل خلا مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب” بأن الفنانة نجوى كرم من المقرر أن تقيم حفل زفافها فى سبتمبر المقبل، أما عن هوية زوجها فقال أنه رجل الأعمال الإماراتى عمر الدهمانى، من مواليد 1980، حيث يصغرها بـ 15 عاما تقريبا.

نجوى كرم تطرح أغنية مغرمة

أصدرت نجوى كرم مؤخرا في شهر يوليو الماضي، نسخة جديدة من أغنيتها الشهيرة مغرومة، وطرحتها على شكل الفيديو كليب، مع المخرج حسن غدار، وظهر الفنان السوري معتصم النهار كفاجأة داخل الكليب، حققت أغنية مغرومة 2 للفنانة نجوى كرم نسب مشاهدة عالية تخطت ربع مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة.

وطرحت نجوى كرم أغنية مغرومة من قبل عام 1998، وحققت الأغينة حينها شهرة واسعة بين الجمهور، لتقرر نجوى كرم في 2021 تقديم نسخة جديدة من الأغنية لجمهورها، وتعاونت فيها مع نبيل خوري، وتوزيع داني حلو.

وكانت قد وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، عن طرح أحدث أغاني الفنانة اللبنانية نجوى كرم، التي تحمل اسم مغرومة 2، عبر أحد التطبيقات الإلكترونية مدفوعة الأجر.

نجوي كرم تحتفل بيوم الأب العالمي

وحرصت نجوى كرم على تهنئة جمهورها بمناسبة عبد الأب، من خلال نشرها مقطع فيديو لأغنيتها وكبرنا، والتي جمعتها بالفنان الكبير وديع الصافي، حيث تحمل الأغنية العديد من المعاني السامسة حول الأب، وعلقت كرم على الفيديو في مناسبة عيد الأب، وقالت: البي مصدر قوة ما بتتعوض بحدا هو الحماية والأمان.. ينعاد على كل بي عم يمارس دورو صح على هالأرض.