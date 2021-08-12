الأهلي يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة إنبي بعد التعادل أمام الإسماعيلي

/645078/الأهلي-يواصل-تدريباته-استعدادا-لمواجهة-إنبي-بعد-التعادل-أمام-الإسماعيلي

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته بدون راحة ظهر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمباراة الدوري الممتاز ،أمام انبي والمقرر إقامتها ،بعد غد السبت على استاد الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة 30 في المسابقة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي أمس تدريبات استشفائية، فيما خاض باقي اللاعبين المران كاملاً ، اشتمل على جزء بدني وتقسيمة في وسط الملعب.

وحرص أحمد أبوعبلة ، رئيس الجهاز الطبي، على عقد جلسة مع محمود كهربا لاعب الفريق قبل مران الأهلي للاطمئنان على حالته قبل مشاركته في جزء من التدريبات بعد شكوى اللاعب من ارتفاع في درجة الحرارة قبل مباراة الإسماعيلي ،حيث أجرى مسحة طبية جاءت نتيجتها سلبية.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، جلسة مطولة مع معاونيه على هامش المران، لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة والتحضير لمواجهة انبي المرتقبة.

أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن محمد شريف لاعب الفريق سييجري اشعة على العضلة الخلفية اليوم لتحديد فرص مشاركته في المباراة المقبلة أمام انبي وانتظامه في التدريبات الجماعية.

وأوضح أبو عبلة، ان الجهاز الطبي فضل خروج محمد شريف في مباراة الفريق امس امام الإسماعيلي التي اقيمت في الإسكندرية، بعد ما شعر اللاعب بعدم الارتياح في العضلة الخلفية خلال المباراة.

أكد أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن بدر بانون لاعب الفريق، سوف يجري مسحة طبية اليوم؛ للاطمئنان على حالته بعد إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للعزل والتزامه بالبروتوكول العلاجي.

وادى الأهلي مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمباراة انبي المقرر إقامتها بعد غد السبت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

حقق النادي الإسماعيلي تعادلا هاما مع الاهلي بهدف مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت بين الطرفين على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

ورفع الأهلي رصيده من النقاط للنقطة 65 في وصافة ترتيب الدوري الممتاز خلفالزمالك برصيد 67 نقطة ، بينما رفع الإسماعيلي رصيده النقطة 34 بالمركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري.

تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم : حسين الشحات - جونيور أجاي - محمد شريف