«ربنا يسعدكم»رسالة وفاء الكيلاني لنيللي كريم بعد زواجها من هشام عاشور

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هنأت الإعلامية وفاء الكيلاني الفنانة نيللي كريم بعقد قرانها على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور لذي أقيم مساء أمس الأربعاء بمدينة الساحل الشمالي بحضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء المقربين.

دوت الخليج يرصد تهنأة وفاء الكيلاني لنيللي كريم

نشرت الكيلاني صورة من حفل زفاف الفنانة نيللي كريم وهشام عاشور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلقت عليها مهنئة: “الف مبروك حبيبتي ليكي ولهشام ربنا يسعدكم”.

حفل زفاف نيللي كريم

واحتفلت الفنانة نيللي كريم بعقد قرانها على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، الذي أقيم أمس بمدينة الساحل الشمالي، بعدما أعلنت تأجيله 3 أيام حدادا على وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، فضلا عن إلغاء حفل الحناء الذي كان سيقام اليوم الأحد والإقتصار على حفل الزفاف فقط.

ووكلت نيللي كريم المنتج جمال العدل عنها في عقد القران، وظهر وهو يمسك بيد العريس أثناء عقد القران ويعيد ما يقوله المأذون، في حضور عدد محدود من الأقارب والأصدقاء، ومن المقرر أن تقضي نيللي كريم وهشام عاشور شهر العسل، خارج مصر، وذلك لأنها لن تقيم حفل زفاف كبير في القاهرة أو الساحل.

بشرى تعتذر عن حضور حفل زفاف نيللي كريم

واعتذرت بشرى، عن عدم حضورها حفل زفاف صديقتها الفنانة نيللي كريم، ولاعب الاسكواش هشام عاشور، في إحدى القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالي، وكتبت عبر خاصية ستوري لحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام: “مبروك يا حبيبتي وربنا يسعدك ويوفقك.. يعزعليا إني مكنش معاكي انهارده ما منعنيش إلا الشديد القوي”.

وفاء الكيلاني تحضر لموسم جديد من السيرة

ستعد الإعلامية وفاء الكيلاني لتقديم موسم جديد من برنامجها «السيرة» اذ بدأت منذ فترة التحضيرات الفعليه للبرنامج وذلك بعدما حقق الموسم الأول من العمل نجاح ساحق، وينطلق تصوير الموسم الجديد من برنامج «السيرة» بعد 3 أسابيع من الآن على أن يتم عرضه بشكل مبدئي عبر قنوات Dmc في سبتمبر المقبل كما تم عرض الموسم الأول، وانتهى طاقم العمل من التعاقد مع نجوم الصف الأول للظهور في الحلقات.

ومن المقرر أن يحتوي البرنامج معظم فقرات الموسم الأول مع إضافات جديدة والتصوير في الديكور نفسه، ولكن يسعى فريق العمل للتعاقد مع نجوم وضيوف لم يتم استضافته في الموسم الأول.