/645076/في-يوم-الشباب-العالمي-محمد-عبد-العزيز-نعمل-جاهدين-بكل-أدواتنا-الرقابية-على-دعمهم-وتمكينهم

فيي اليوم العالمي للشباب يتقدم النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وكيل لجنة حقوق الانسان، بكل التحية والتقدير لشباب مصر الذين يشكلون عماد الوطن وقادة المستقبل، ونؤكد على ضرورة الدعم والرعاية لكافة النماذج الشبابية الناجحة في مختلف المجالات، وسنعمل بكل أدواتنا البرلمانية على مزيد من دعم وتمكين الشباب والاستفادة من طاقاتهم لصالح بناء مستقبل أفضل لوطننا الغالي.

تنسيقية الاحزاب تؤكد في يوم الشباب العالمي: يعيش أزهى عصور التمكين

هذا ويحتفل العالم اليوم 12 أغسطس، بيوم الشباب العالمي، وهو اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999، استجابة لتوصية المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب في لشبونة، عام 1998.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الشباب المصري في الفئة العمرية (18 ـ 29) سنة، بلغ 20,6 مليون نسمة، طبقا لتقديرات السكان عام 2020.

ويحل اليوم العالمي للشباب هذا العام، في وقت تُولي القيادة السياسية هذه الشريحة اهتمامًا بالغًا، إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في الشباب، وصقل قدراتهم، والعمل على تمكينهم بعد تأهيلهم المناسب، وتزويدهم بالأدوات التي تمكنهم من العبور إلى المستقبل.

التنسيقية تتوجه بالتحية للرئيس السيسي

وتتوجه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتحية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه بفئة الشباب وتنمية قدراتهم وتأهيلهم للقيادة.

وتدعو التنسيقية شباب مصر للإيمان بأن المستقبل سيكون أفضل، وأن يعملوا على تطوير قدراتهم ومهاراتهم، والمشاركة الفاعلة في الأنشطة التطوعية التي تتيحها الدولة ومنظمات المجتمع المدني، والمساهمة في مسيرة البناء والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشباب المصري يعيش أزهى عصور التمكين، في ظل قيادة سياسية مؤمنة بضرورة تربية وتأهيل جيل قادر على القيادة والنهوض بالوطن.