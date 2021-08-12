/645075/بدر-بانون-يخضع-لمسحة-طبية-اليوم-لمعرفة-موقفه-من-كورونا-تفاصيل

أكد أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن بدر بانون لاعب الفريق، سوف يجري مسحة طبية اليوم؛ للاطمئنان على حالته بعد إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للعزل والتزامه بالبروتوكول العلاجي.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وكان بانون قد أجرى مسحتين من قبل، وجاءت نتيجتهما إيجابية، فيما يجري مسحة جديدة اليوم، وعلى ضوء نتيجتها يتحدد موعد انتظامه في مران الأهلي الجماعي.

وخاض الأهلي مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة انبي والتي تقام مساء السبت المقبل ضمن منافسات بطوله الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي أمس تدريبات استشفائية، فيما أجرى الجهاز الفني تقسيمة لباقي اللاعبين.

حقق النادي الإسماعيلي تعادلا هاما مع الاهلي بهدف مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت بين الطرفين على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

ورفع الأهلي رصيده من النقاط للنقطة 65 في وصافة ترتيب الدوري الممتاز خلفالزمالك برصيد 67 نقطة ، بينما رفع الإسماعيلي رصيده النقطة 34 بالمركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري.

تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم : حسين الشحات - جونيور أجاي - محمد شريف.

دكة بدلاء النادي الأهلي

على لطفي - وحيد - ربيعة - كهربا - حمدي فتحي - صلاح محسن - طاهر - بواليا - محمد هاني.

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

وشهد قائمة النادي الأهلي تواجد كلا من :

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، أكرم توفيق، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، محمد شريف، صلاح محسن

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي المقرر إقامتها بعد غد السبت ، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الإسماعيلي الماضية، فيما خاض اللاعبون الذين شاركوا في المباراة مرانا استشفائيا.